"Klockan tickar": Hårdare tag väntar för privata krediter

Australiens tillsynsmyndighet för bolag och finansmarknader, ASIC, skärper tonen mot den snabbväxande marknaden för privata krediter. Myndigheten kan komma att ingripa mot aktörer med bristande rutiner, från orealistiska värderingar till ogenomskinliga avgifter, om standarden inte förbättras, rapporterar Reuters.

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”Klockan tickar”, sade ASIC-kommissionären Simone Constant i ett tal i Sydney på tisdagen.

Enligt Constant är myndigheten nu förbi stadiet med varningar. Sektorn bör förbereda sig på tillsynsåtgärder, oavsett om en bredare kreditstress slår till eller inte.

Fastighetslån i fokus

Sektorns snabba tillväxt och komplexitet har enligt Constant sprungit ifrån branschens egna standarder. ASIC har under 18 månader trappat upp granskningen och driver utredningar som kan leda till sanktioner. Samtidigt övervakar myndigheten både fonder för professionella investerare och fonder som riktar sig till privatpersoner.

Problemen som återkommer gäller värderingar, likviditet, bolagsstyrning, intressekonflikter och transparens.

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ASIC uppskattar den australiska marknaden till cirka 200 miljarder australiska dollar, motsvarande omkring 142 miljarder amerikanska dollar. Mellan 40 och 60 procent utgörs av fastighetsutlåning, ett segment som enligt Constant är sårbart för inflation, kostnadsökningar, projektförseningar och övervärderade tillgångar.

När lån försämras måste förvaltarna enligt henne fatta obekväma beslut, snarare än att värna sina avgifter eller skenet utåt.