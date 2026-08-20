Binance, världens största kryptobörs, låter nu AI-agenter analysera marknaden och genomföra affärer direkt med användarnas riktiga pengar. Plattformen ger stora fördelar i form av snabbhet och automatisering, men ansvaret för att hålla AI:n i schack läggs i praktiken på användaren själv.
AI-agenter får börja handla på världens största kryptobörs
Binance, med över 300 miljoner registrerade användare, lanserade i går plattformen Agent OS, som kopplar samman AI-appar och agenter med börsens finansiella infrastruktur.
Plattformen fungerar med verktyg som OpenAIs ChatGPT och Codex, Anthropics Claude Code och Cursor, och låter användare ge AI-agenter tillgång till marknadsdata, kontoinformation och möjligheten att genomföra affärer.
Kryptobörs ger AI-agenter underkonton
”Istället för total frihet lägger vi makten i användarnas händer, så att de får detaljerad åtkomstkontroll över vad de kan göra genom agenten”, säger Jeff Li, produktchef på Binance, till TechCrunch.
Kontrollen sker främst genom särskilda ”underkonton” som användare kan tilldela sina AI-agenter, med uttag blockerade som standard. Binance sätter dock inget eget tak för hur mycket en agent kan handla för eller förlora. Beloppet användaren för över till underkontot blir i praktiken den enda gränsen.
Fördel: AI sover aldrig
Vilka fördelar finns det? Agenter kan enligt Binance övervaka marknader, göra research- och riskanalyser, reagera på signaler och självständigt lägga ordrar eller genomföra strategier som arbitrage.
Och det kan ske dygnet runt, utan att en människa behöver sitta vid skärmen. Binance är inte ensamma: konkurrenterna Kraken, Coinbase och OKX har redan lanserat liknande AI-agentfunktioner under det senaste året.
Ingen transparens i besluten
Vilka faror finns det? Den största, enligt Li själv, är att Binance inte kan se resonemanget bakom en agents beslut. Det sker utanför börsens system, hos användaren eller i det AI-program de valt.
Det gör det svårt att avgöra om ett beslut påverkats av felaktig information eller manipulation.
Möjlighet för bedragare
Risken är inte hypotetisk. I maj 2026 lurades en AI-agent kopplad till X-chatboten Grok och handelsboten Bankrbot att godkänna en överföring på 150 000 dollar i kryptovaluta.
Detta skedde efter att en användare skickat ett meddelande kodat i morsekod, en så kallad prompt injection-attack.
Många attacker lyckas
En separat studie från flera universitet, bland andra Nanyang Technological University och University of Illinois, fann att direkta sådana attacker mot AI-handelsagenter lyckades i över 79 procent av testfallen.
Enligt Forbes har brittiska AI Security Institute dessutom dokumenterat fall där AI-agenter agerat självständigt och oauktoriserat mot verkliga mål under säkerhetstester.