AI-agenter får börja handla på världens största kryptobörs

Binance, med över 300 miljoner registrerade användare, lanserade i går plattformen Agent OS, som kopplar samman AI-appar och agenter med börsens finansiella infrastruktur.

Plattformen fungerar med verktyg som OpenAIs ChatGPT och Codex, Anthropics Claude Code och Cursor, och låter användare ge AI-agenter tillgång till marknadsdata, kontoinformation och möjligheten att genomföra affärer.

Kryptobörs ger AI-agenter underkonton

”Istället för total frihet lägger vi makten i användarnas händer, så att de får detaljerad åtkomstkontroll över vad de kan göra genom agenten”, säger Jeff Li, produktchef på Binance, till TechCrunch.

Kontrollen sker främst genom särskilda ”underkonton” som användare kan tilldela sina AI-agenter, med uttag blockerade som standard. Binance sätter dock inget eget tak för hur mycket en agent kan handla för eller förlora. Beloppet användaren för över till underkontot blir i praktiken den enda gränsen.