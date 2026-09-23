Europeiska centralbanken planerar att investera i tokeniserade värdepapper. Affärerna ska genomföras och avvecklas via ECB:s egenutvecklade infrastruktur Pontes.
ECB tar klivet mot tokeniserade värdepapper
Europeiska centralbanken (ECB) ska investera en mindre del av sina egna medel i tokeniserade värdepapper. Syftet är att bygga praktisk erfarenhet av hur tekniken fungerar i faktiska investeringar och stärka bankens kompetens inom så kallad distribuerad ledger-teknik, DLT.
Investeringarna är inte tänkta att användas som ett penningpolitiskt verktyg. Istället tas pengarna från centralbankens egen portfölj, som genererar inkomster för att finansiera den egna verksamheten.
Genom att själv köpa tokeniserade värdepapper vill ECB följa hela processen – från att genomföra en affär till avveckling. ECB vill också få kunskap om hur de tekniska systemen fungerar och hur förvaltning av portföljen går till.
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Pontes ska hantera betalningarna
Affärerna ska avvecklas i centralbankspengar genom Pontes, Eurosystemets nya lösning för transaktioner med tokeniserade tillgångar.
Det innebär att banker och investerare kan avveckla handel med tokeniserade värdepapper i centralbankspengar. I stället för att använda exempelvis stablecoins.
Pontes lanserades av Eurosystemet den 21 september, samma dag som ECB meddelade sina planer på att investera i tokeniserade värdepapper.
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De första aktörerna ansluter
Pontes är nu lanserat och de första marknadsaktörerna har, enligt Reuters, anslutit sig till infrastrukturen. Bland dem finns Deutsche Bank, Santander och Clearstream.
De är därmed bland de första som kan använda Pontes för att avveckla transaktioner med tokeniserade tillgångar i centralbankspengar. ECB ska nu själv använda infrastrukturen när banken börjar investera i tokeniserade värdepapper.
Sverige följer utvecklingen
ECB:s satsning är också relevant för Sverige. Riksbanken har följt arbetet med Pontes och pekat på möjligheten att använda liknande teknik för avveckling i svenska kronor i framtiden.
Riksbanken har samtidigt konstaterat att marknaden för tokeniserade tillgångar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede.
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Börjar med offentliga värdepapper
ECB kommer inledningsvis att rikta investeringarna mot eurodenominerade värdepapper utgivna av euroländernas central- och regionala myndigheter, myndighetsorgan och europeiska överstatliga institutioner.
Centralbanken har ännu inte bestämt exakt när investeringarna ska göras eller hur de ska genomföras. När förberedelserna är klara ska ECB:s direktion fatta beslut om de operativa detaljerna.
Beslutet ska bland annat ta hänsyn till utvecklingen på marknaden för tokeniserade värdepapper.
En del av en större satsning
Investeringarna är en del av Eurosystemets bredare arbete med att anpassa centralbankspengar till en mer digital finansmarknad.
Parallellt driver ECB initiativet Appia, som ska ta fram en modell för ett europeiskt ekosystem för tokeniserad finans. Enligt ECB ska arbetet mynna ut i en så kallad blueprint för ett tokeniserat finansiellt ekosystem i Europa.
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