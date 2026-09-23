ECB tar klivet mot tokeniserade värdepapper

Europeiska centralbanken (ECB) ska investera en mindre del av sina egna medel i tokeniserade värdepapper. Syftet är att bygga praktisk erfarenhet av hur tekniken fungerar i faktiska investeringar och stärka bankens kompetens inom så kallad distribuerad ledger-teknik, DLT.

Investeringarna är inte tänkta att användas som ett penningpolitiskt verktyg. Istället tas pengarna från centralbankens egen portfölj, som genererar inkomster för att finansiera den egna verksamheten.

Genom att själv köpa tokeniserade värdepapper vill ECB följa hela processen – från att genomföra en affär till avveckling. ECB vill också få kunskap om hur de tekniska systemen fungerar och hur förvaltning av portföljen går till.

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Pontes ska hantera betalningarna

Affärerna ska avvecklas i centralbankspengar genom Pontes, Eurosystemets nya lösning för transaktioner med tokeniserade tillgångar.

Det innebär att banker och investerare kan avveckla handel med tokeniserade värdepapper i centralbankspengar. I stället för att använda exempelvis stablecoins.

Pontes lanserades av Eurosystemet den 21 september, samma dag som ECB meddelade sina planer på att investera i tokeniserade värdepapper.



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