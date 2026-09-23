Storbanker varnar: Bankskatt kan styra bort investeringar

Globala bankchefer säger att de kommer att styra investeringar bort från Storbritannien om skatterna på sektorn höjs. Budskapet till premiärminister Andy Burnhams regering är att London riskerar att försvagas ytterligare som finanscentrum, rapporterar Financial Times.

Enligt en enkät från branschorganisationen UK Finance skulle bankerna inte längre välja Storbritannien som sitt huvudsakliga europeiska nav, som de gjorde före Brexit. Undersökningen omfattar amerikanska, europeiska, asiatiska, afrikanska och mellanösternbaserade banker med stora brittiska verksamheter.

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Varningen speglar en växande oro för en övervinstskatt i budgeten nästa månad. Finansminister John Healey söker intäkter som kan kompensera för de högre upplåningskostnaderna som kriget i Iran har fört med sig, och han är redan hårt pressad inför sin första budget.

”Jag tycker att vi redan är mycket högt beskattade. Att gå längre än så skulle nå en brytpunkt och vara mycket riskabelt av regeringen”, säger David Postings, vd för UK Finance, till FT.

Bankerna pekar ut två scenarier som skulle leda till en allvarlig omprövning av verksamheten i landet: om skatte- och regelbördan ökar, eller om skärpta migrationsregler gör det svårare att flytta personal till Storbritannien.

Högst skatt bland finanscentrumen

Enligt en ny rapport från PwC, framtagen för UK Finance, betalar Londonbaserade företags- och investmentbanker skatt motsvarande 46,5 procent av vinsten. Det är den högsta nivån bland de stora finanscentrumen i USA och Europa.

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Som jämförelse ligger det totala skattetrycket på 42 procent i Amsterdam, 29 procent i Dublin och 28 procent i New York. I Frankfurt ska tyska reformer sänka nivån från 39 till 34 procent fram till 2032.

Om regeringen återställer den särskilda bolagsskattetillägget för banker till nivån före sänkningen för tre år sedan skulle det totala skattetrycket i London för första gången överstiga 50 procent.