Internationella storbanker varnar den brittiska regeringen för att höjda skatter på sektorn kan få dem att flytta investeringar från Storbritannien. Varningen kommer när finansminister John Healey letar efter nya intäkter inför höstens budget.
Storbanker varnar: Bankskatt kan styra bort investeringar
Globala bankchefer säger att de kommer att styra investeringar bort från Storbritannien om skatterna på sektorn höjs. Budskapet till premiärminister Andy Burnhams regering är att London riskerar att försvagas ytterligare som finanscentrum, rapporterar Financial Times.
Enligt en enkät från branschorganisationen UK Finance skulle bankerna inte längre välja Storbritannien som sitt huvudsakliga europeiska nav, som de gjorde före Brexit. Undersökningen omfattar amerikanska, europeiska, asiatiska, afrikanska och mellanösternbaserade banker med stora brittiska verksamheter.
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Varningen speglar en växande oro för en övervinstskatt i budgeten nästa månad. Finansminister John Healey söker intäkter som kan kompensera för de högre upplåningskostnaderna som kriget i Iran har fört med sig, och han är redan hårt pressad inför sin första budget.
”Jag tycker att vi redan är mycket högt beskattade. Att gå längre än så skulle nå en brytpunkt och vara mycket riskabelt av regeringen”, säger David Postings, vd för UK Finance, till FT.
Bankerna pekar ut två scenarier som skulle leda till en allvarlig omprövning av verksamheten i landet: om skatte- och regelbördan ökar, eller om skärpta migrationsregler gör det svårare att flytta personal till Storbritannien.
Högst skatt bland finanscentrumen
Enligt en ny rapport från PwC, framtagen för UK Finance, betalar Londonbaserade företags- och investmentbanker skatt motsvarande 46,5 procent av vinsten. Det är den högsta nivån bland de stora finanscentrumen i USA och Europa.
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Som jämförelse ligger det totala skattetrycket på 42 procent i Amsterdam, 29 procent i Dublin och 28 procent i New York. I Frankfurt ska tyska reformer sänka nivån från 39 till 34 procent fram till 2032.
Om regeringen återställer den särskilda bolagsskattetillägget för banker till nivån före sänkningen för tre år sedan skulle det totala skattetrycket i London för första gången överstiga 50 procent.
Rekordvinster lockar
Bankerna har blivit ett frestande mål i takt med att vinsterna stigit. De fyra traditionella storbankerna NatWest, Lloyds samt de brittiska delarna av Barclays och HSBC ökade vinsten före skatt med 16 procent till sammanlagt 13 miljarder pund under första halvåret 2026.
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Enligt Paul Nowak, generalsekreterare för fackliga centralorganisationen TUC, finns det ett berg av bevis för att bankerna har råd med högre skatt. Han pekar bland annat på den bonuspott på rekordhöga 25 miljarder pund som delades ut i fjol.
JP Morgans vd Jamie Dimon har tidigare varnat för att högre bankskatter kan få negativa följder för sektorn och ekonomin, i vad FT beskriver som ett knappt dolt hot om att ompröva bankens planerade Londonkontor för 3 miljarder pund. Dimon har också varnat finansministern personligen.
”Juryn är ute”
Enkäten genomfördes av advokatbyrån Norton Rose Fulbright, som intervjuade chefer på 14 internationella banker med sammanlagt 35 000 anställda i Storbritannien. Enligt rapporten har en ansamling av var för sig hanterbara påfrestningar över tid försvagat argumenten för att förlägga ny verksamhet i landet. Bankerna varnar också för att Storbritannien riskerar att hamna efter inom AI.
”Det handlar inte om att någon säger att de ska stänga ned i London. Det handlar mer om beslut om var man ska investera och växa. Jag skulle säga att juryn är ute”, säger Jonathan Herbst, global chef för finansiella tjänster på Norton Rose Fulbright.
Bland problemen som lyfts fram finns höga skatter, Brexit, skiljaktiga regelverk, stigande kostnader, hinder för att flytta personal, långsamt politiskt beslutsfattande och kostsamma rättsprocesser, som den nyliga skandalen kring bilfinansiering.
Frågan om skatteflykt från London är inte ny. Efter att non-dom-systemet avskaffades har tusentals förmögna lämnat landet, däribland många svenskar.