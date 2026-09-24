Revolut: Betala med ansiktet – men selfies kan ha läckt

Brittiska fintechjätten Revolut har börjat testa det bolaget själv beskriver som Storbritanniens första kassa med ansiktsigenkänning i fysisk handel. Tjänsten heter Pay with Smile, rapporterar nyhetsbyrån PA.

Kunden tittar in i en terminal vid kassan, en så kallad Revolut Register. Systemet jämför ansiktet med den selfie kunden tog vid identitetskontrollen när kontot öppnades. Vid en matchning godkänns en direktbetalning från konto till konto.

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Funktionen är inte påslagen som standard. Kunden måste själv aktivera den i appens inställningar och kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke. Revolut uppger att ansiktsdatan krypteras hela vägen och att butikerna inte lagrar några personuppgifter.

Piloten pågår 24–26 september på tre kaféer i kedjan Kiss the Hippo i London. Kedjan planerar enligt vd Alex Damgaci att införa betalsättet på samtliga tolv kaféer senare i år.

Handlarna betalar inga transaktionsavgifter för betalningarna, och försäljningen av terminalen ska inledas längre fram. Enligt Alex Codina, chef för handlarbetalningar på Revolut Business, är målet att ersätta förlegade och splittrade kassasystem, skriver Business Matters.

Selfies kan ha följt med

Lanseringen kommer i ett känsligt läge. Den 12 september bekräftade Revolut att banken lämnat ut kunduppgifter till bedragare som utgav sig för att vara en myndighet.

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Ingen behövde hacka något. Bedragarna mejlade från en äkta myndighetsdomän och fick svar med passkopior, hemadresser och telefonnummer. Enligt kundbrevet kan även selfies och hela transaktionshistoriken ha lämnats ut, rapporterade Dagens PS.

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Utlämnandet pågick i fem månader via en kapad italiensk myndighetsadress för certifierad e-post. Angriparna kräver nu tre miljoner dollar och hotar att sälja materialet vidare.

Revolut har betonat att ett begränsat antal kunder drabbats och att bankens interna system och kundernas pengar inte komprometterats.