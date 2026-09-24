Neobanken Revolut låter nu kunder betala i kassan med bara ansiktet, utan kort eller mobil. Men tekniken bygger på samma verifieringsselfies som banken nyligen kan ha lämnat ut till bedragare.
Revolut: Betala med ansiktet – men selfies kan ha läckt
Brittiska fintechjätten Revolut har börjat testa det bolaget själv beskriver som Storbritanniens första kassa med ansiktsigenkänning i fysisk handel. Tjänsten heter Pay with Smile, rapporterar nyhetsbyrån PA.
Kunden tittar in i en terminal vid kassan, en så kallad Revolut Register. Systemet jämför ansiktet med den selfie kunden tog vid identitetskontrollen när kontot öppnades. Vid en matchning godkänns en direktbetalning från konto till konto.
Missa inte: Revolut vill bygga världens första bank ”helt utan risk” – värderas till 1 000 miljarder. Realtid
Funktionen är inte påslagen som standard. Kunden måste själv aktivera den i appens inställningar och kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke. Revolut uppger att ansiktsdatan krypteras hela vägen och att butikerna inte lagrar några personuppgifter.
Piloten pågår 24–26 september på tre kaféer i kedjan Kiss the Hippo i London. Kedjan planerar enligt vd Alex Damgaci att införa betalsättet på samtliga tolv kaféer senare i år.
Handlarna betalar inga transaktionsavgifter för betalningarna, och försäljningen av terminalen ska inledas längre fram. Enligt Alex Codina, chef för handlarbetalningar på Revolut Business, är målet att ersätta förlegade och splittrade kassasystem, skriver Business Matters.
Selfies kan ha följt med
Lanseringen kommer i ett känsligt läge. Den 12 september bekräftade Revolut att banken lämnat ut kunduppgifter till bedragare som utgav sig för att vara en myndighet.
Ingen behövde hacka något. Bedragarna mejlade från en äkta myndighetsdomän och fick svar med passkopior, hemadresser och telefonnummer. Enligt kundbrevet kan även selfies och hela transaktionshistoriken ha lämnats ut, rapporterade Dagens PS.
Läs även: I fem månader svarade banken på polisens frågor – polisen fanns inte. Dagens PS
Utlämnandet pågick i fem månader via en kapad italiensk myndighetsadress för certifierad e-post. Angriparna kräver nu tre miljoner dollar och hotar att sälja materialet vidare.
Revolut har betonat att ett begränsat antal kunder drabbats och att bankens interna system och kundernas pengar inte komprometterats.
Kan man lita på biometri?
Det är verifieringsselfien som Pay with Smile matchar mot. Ett lösenord går att byta efter en läcka, ett ansikte gör det inte.
Hur systemet skiljer ett levande ansikte från ett foto framgår inte av de uppgifter Revolut lämnat om lanseringen.
Missa inte: Guldberget som kan rädda USA:s statsfinanser – och knäcka dollarn. Realtid
Samtidigt är tjänsten frivillig, och den som inte slår på den påverkas inte. Men läckan visar att den svaga länken inte alltid är tekniken, utan rutinerna kring den.
Svenska kunder berörs på sikt
Revolut har omkring en miljon appanvändare i Sverige och öppnar under året svensk filial med Swish och Bank-ID. Bolaget har tidigare visat hur snabbt det kan ta marknadsandelar, i Irland använder över 80 procent av de vuxna tjänsten, som Realtid rapporterat.
Tillväxten syns även i siffrorna. För 2025 redovisade Revolut en rekordvinst före skatt på 1,7 miljarder pund och över 68 miljoner användare globalt.
Ansiktsbetalningen finns ännu bara i London. Något besked om lansering i Sverige har inte getts.