Trump öppnar dörren: Alla vill bli banker

Hittills i år har tolv ansökningar om så kallade national trust charters lämnats in, vilket är fler än under något av de föregående åtta åren, enligt Wall Street Journal.

Detta eftersom flera av Trumps tillsatta reglulatorer uttryckt stöd för krypto och en vilja att ta bort hinder för nya betalningssystem.

Kryptoföretag ansöker om tillstånd

Bland de som söker tillstånd finns kryptoföretagen Ripple och Coinbase samt det brittiska betalningsbolaget Wise.

Donald Trump har öppnat upp för fler banklicenser. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT).

Trust banks skiljer sig från vanliga banker genom att de inte kan ta emot insättningar eller bevilja lån. Istället tar de ut avgifter för att förvalta kundernas tillgångar.

Eftersom de inte hanterar insättningar omfattas de normalt inte av samma insättningsgarantier som traditionella banker.