Donald Trumps återkomst till Vita huset innebär en dramatisk förändring för den amerikanska banksektorn. Både kryptoföretag och fintechbolag rusar in med ansökningar om att starta egna banker, samtidigt som storbankerna kan se fram emot lägre kapitalkrav.
Trump öppnar dörren: Alla vill bli banker
Hittills i år har tolv ansökningar om så kallade national trust charters lämnats in, vilket är fler än under något av de föregående åtta åren, enligt Wall Street Journal.
Detta eftersom flera av Trumps tillsatta reglulatorer uttryckt stöd för krypto och en vilja att ta bort hinder för nya betalningssystem.
Marginalen Bank bröt mot kapitalkrav – omfattande felberäkningar
Marginalen Bank har redovisat svårigheter med kapitalbuffertkravet under 2024, vilket lett till en kapitalinjektion på 45 miljoner kronor.
Kryptoföretag ansöker om tillstånd
Bland de som söker tillstånd finns kryptoföretagen Ripple och Coinbase samt det brittiska betalningsbolaget Wise.
Trust banks skiljer sig från vanliga banker genom att de inte kan ta emot insättningar eller bevilja lån. Istället tar de ut avgifter för att förvalta kundernas tillgångar.
Eftersom de inte hanterar insättningar omfattas de normalt inte av samma insättningsgarantier som traditionella banker.
Kryptobranschen vill ha mer reglering
Kryptoföretagen som söker tillstånd säger att de vill erbjuda förvaltningstjänster för digitala tillgångar och ge ut stablecoins, en typ av kryptovaluta som är designad för att behålla ett fast värde.
De argumenterar för att mer reglering faktiskt är poängen, eftersom det hjälper dem att marknadsföra tjänster till Wall Street-företag som föredrar att samarbeta med reglerade aktörer.
Jonathan Gould, som leder den federala banktillsynsmyndigheten OCC, har uttryckt stöd för att kryptovaluta hanteras inom banksystemet, förutsatt att det kan göras på ett säkert sätt.
Banker varnar för finansiell instabilitet
Banklobbyn är dock starkt kritisk. Bank Policy Institute har skickat brev där de uppmanar OCC att avslå ansökningarna från bland annat Ripple, Wise och Coinbase.
De hävdar att dessa företag vill konkurrera om bankernas kunder utan att ta på sig samma regulatoriska bördor, som stränga kapitalkrav.
Stora förändringar i kapitalkraven
Samtidigt arbetar Trumps regulatorer med den mest omfattande omarbetningen av amerikanska kapitalregler sedan finanskrisen 2008, skriver Reuters.
De största bankerna förväntar sig att deras kapitalkrav kan komma att sjunka. Vilket är en dramatisk vändning från Biden-administrationens tidigare förslag om en 19-procentig höjning.
Kritiker varnar för att lättare regler kan öka riskerna i det finansiella systemet. Organisationen Better Markets uppskattar att bankernas kapital kan minska med 200 miljarder dollar om branschen får igenom alla sina önskemål, enligt Reuters.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
