När marknaden åker berg- och- dalbana går det att tjäna pengar. Det har den schweiziska banken UBS visat med sin senaste rapport.
Bankjätten har utnyttjat krisen – tjänar miljarder
UBS redovisar ett kraftigt vinstlyft för årets första kvartal, där nettovinsten steg till omkring tre miljarder dollar.
Det motsvarar en ökning på cirka 80 procent jämfört med samma period i fjol, och överträffade marknadens förväntningar.
Bakom uppgången ligger framför allt en stark utveckling inom bankens trading-verksamhet.
Har uttnyttjat läget
Ökad volatilitet i spåren av geopolitisk oro och snabba rörelser på finansmarknaderna har lett till hög aktivitet bland kunder, vilket i sin tur gynnat handeln med aktier och valutor, skriver Financial Times.
Den typen av marknadsläge tenderar att skapa fler affärsmöjligheter för investmentbanker, och UBS har kunnat kapitalisera på det.
Samtidigt fortsätter bankens kärnverksamhet inom förmögenhetsförvaltning att bidra stabilt. Inflödet av nytt kapital har varit starkt under kvartalet, både inom global wealth management och kapitalförvaltning.
Kombinationen av återkommande intäkter från rådgivning och mer cykliska intäkter från trading har därmed skapat en bred intäktsbas.
Flera olika förbättringar
En annan förklaring till resultatlyftet är att flera affärsområden samtidigt visar förbättrad lönsamhet.
Tillväxten är inte koncentrerad till en enskild enhet, utan syns över hela verksamheten, inklusive transaktioner på kapitalmarknaden och alternativa investeringar, menar Sergio Ermotti, vd på UBS.
”Vi noterar att all vår verksamhet levererade tvåsiffrig lönsamhetstillväxt”, säger Ermotti till CNBC.
Det tyder på att banken lyckats dra nytta av marknadsläget på flera fronter.
Kan öka under året
Kapitalpositionen har också stärkts under perioden, vilket ger utrymme för fortsatta aktieåterköp parallellt med utdelningar.
Banken har redan återköpt aktier för betydande belopp under kvartalet och signalerar att tempot kan öka senare under året, förutsatt att marknadsförutsättningarna tillåter det.
Trots det starka kvartalet finns vissa tecken på avmattning framåt. Banken räknar med att räntenettot i flera av de stora affärsområdena blir i stort sett oförändrat under andra kvartalet.
Det speglar ett mer stabilt ränteläge efter en period av stora rörelser.
