Bankjätten har utnyttjat krisen – tjänar miljarder

UBS redovisar ett kraftigt vinstlyft för årets första kvartal, där nettovinsten steg till omkring tre miljarder dollar.

Det motsvarar en ökning på cirka 80 procent jämfört med samma period i fjol, och överträffade marknadens förväntningar.

Bakom uppgången ligger framför allt en stark utveckling inom bankens trading-verksamhet.

Har uttnyttjat läget

Ökad volatilitet i spåren av geopolitisk oro och snabba rörelser på finansmarknaderna har lett till hög aktivitet bland kunder, vilket i sin tur gynnat handeln med aktier och valutor, skriver Financial Times.

Den typen av marknadsläge tenderar att skapa fler affärsmöjligheter för investmentbanker, och UBS har kunnat kapitalisera på det.

Samtidigt fortsätter bankens kärnverksamhet inom förmögenhetsförvaltning att bidra stabilt. Inflödet av nytt kapital har varit starkt under kvartalet, både inom global wealth management och kapitalförvaltning.

Kombinationen av återkommande intäkter från rådgivning och mer cykliska intäkter från trading har därmed skapat en bred intäktsbas.