Global kapitalstrid hotar bankernas framtid

Ska locka tillbaka banker

Förslagen motiveras delvis med att lättnader ska locka tillbaka bankerna till bolånemarknaden. Men den argumentationen möter hård kritik.

Bedömarna från akademiker, kreditvärderingsinstitut, bankanalytiker och bolånebranschens egna organisationer, är nästan helt eniga om att det inte stämmer, skriver Forbes.

Banker har under mer än ett decennium stängt ned serviceplattformar, sagt upp lånehandläggare och avvecklat den operativa kapacitet som krävs för storskalig bolåneverksamhet.

Regeländringar återbygger inte den infrastrukturen. Dessutom kvarstår andra regulatoriska hinder ,som ansvar enligt Fair Lending och False Claims Act, helt orörda av förslagen.

Bloomberg konstaterar i en genomgång att implementeringen nu rör sig snabbt: med bara tre månaders kommentarsperiod signalerar myndigheterna en möjlig lansering redan 2027, snabbare än vad som är normalt för regler av denna dignitet.

Europa och Storbritannien följer efter

Europeiska banker och deras branschorganisationer ser nu en konkurrensnackdel växa fram.

Enligt The Economist uppgår kärnkapitalandelen i EU-banker till 11,8 procent, mot 10,1 procent i USA. Branschorganisationen AFME vill sänka de europeiska kapitalkraven med 2,3 procentenheter, vilket skulle frigöra 281 miljarder euro.

Bank of England sänkte i december förra året det samlade kapitalkravet för brittiska banker från 14 till 13 procent av riskvägda tillgångar, den första sänkningen på ett decennium.

Den 22 april meddelade EU-kommissionen att man kan tänka sig att skjuta upp delar av Basel-reglerna för handelsrelaterade risker med tre år.

Systemrisk på sikt

Nu varnas det för att finanssektorn är mer benägen än andra branscher till katastrofala sammanbrott, och mer globalt sammankopplad, vilket innebär att en lokal kris snabbt kan sprida sig.

Varje unilateralt steg mot lägre krav riskerar att provocera fram motdrag, i en kapprustning nedåt som kan bli svår att hejda.

”Eftersom minnet av den senaste finanskrisen bleknar kommer kapitalstriden sannolikt bara att intensifieras”, skriver The Economist.