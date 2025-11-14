Winston Weinberg var en nybakad jurist som en dag mejlade Sam Altman om en AI-idé. Några år senare driver han en av Silicon Valleys hetaste start-ups.
Mejlade Sam Altman på chans – nu är företaget värt 75 miljarder
AI-bolaget Harvey har på kort tid seglat upp som ett av USA:s mest uppmärksammade nystartade techföretag.
Med en investerarlista som domineras av branschens absoluta toppskikt har bolaget etablerat sig som det tydligaste exemplet på hur juridiksektorn nu går in i ett teknologiskt skifte.
Den senaste värderingen landar på 8 miljarder dollar, eller omkring 75 miljarder kronor, och grundaren Winston Weinberg menar att potentialen är enorm, skriver Techcrunch.
Nästan osannolikt
Bakom utvecklingen står en produkt som snabbt vunnit insteg i en annars konservativ och reglerad bransch.
Bolaget uppger att man nått 700 kunder i 63 länder, däribland en majoritet av de största amerikanska affärsjuridiska firmorna.
I augusti passerades dessutom 100 miljoner dollar i återkommande intäkter, ett tempo som få konkurrenter varit i närheten av, skriver CNBC.
Testade utan viktiga kontakter
Winston Weinberg, som för bara några år sedan själv var en junior jurist, beskriver bolagets resa som ett resultat av en nästan osannolik kombination av timing, tekniksprång och en tidig relation med OpenAI.
Trots att Weinberg saknade erfarenhet av riskkapitalmarknaden lyckades bolaget säkra kapital till en värdering som långt överträffar etablerade aktörer i samma sektor.
”Vi skickade mejl till Sam Altman och Jason Kwon, som var chefsjurist på OpenAI, trots att vi inte kände dem. Vi kom fram till att vi var tvungna att mejla en advokat eftersom personen annars inte skulle veta om resultatet stämde”, säger han.
Fick med sig OpenAI
Det ledde fram till att Harvey kunde övertyga OpenAI:s startupfond att gå in som investerare – en dörröppnare som snabbt ledde vidare till några av världens mest aggressiva teknikinvesterare.
Även svenska EQT (börskurs EQT) har klivit in i start-upen, som Realtid tidigare har skrivit om.
Bolagets expansion drivs framför allt av tre användningsområden: automatiserad upprättande av juridiska dokument, avancerad research och analyser av stora datamängder.
Viktigt med klientens integritet
Tillväxten inom tvistlösning har varit särskilt stark, något som förklaras av tillgången till omfattande rättsdatabaser och partnerskap med etablerade informationsleverantörer.
En av Harveys mest ambitiösa satsningar är en plattform för så kallat ”multiplayer-arbete”, där advokatbyråer och deras klienter ska kunna arbeta i samma AI-miljö utan att riskera att läcka parallella ärenden.
Finns många möjliga marknader
Trots snabb tillväxt betraktas marknaden som i sin linda. Med uppskattningsvis upp till nio miljoner jurister globalt har Harvey hittills nått en liten del av den potentiella användarbasen.
Samtidigt står mycket på spel: om tekniken når tillräckligt hög precision kan stora delar av juridiskt rutinarbete flyttas till AI-system, medan advokatbyråerna skiftar fokus mot mer specialiserad rådgivning.
Harvey signalerar att man inte planerar nya stora kapitalrundor på kort sikt, men ser en framtida börsnotering som ett möjligt steg när tekniken och affären mognat ytterligare.
