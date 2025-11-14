Mejlade Sam Altman på chans – nu är företaget värt 75 miljarder

Testade utan viktiga kontakter

Winston Weinberg, som för bara några år sedan själv var en junior jurist, beskriver bolagets resa som ett resultat av en nästan osannolik kombination av timing, tekniksprång och en tidig relation med OpenAI.

Trots att Weinberg saknade erfarenhet av riskkapitalmarknaden lyckades bolaget säkra kapital till en värdering som långt överträffar etablerade aktörer i samma sektor.

”Vi skickade mejl till Sam Altman och Jason Kwon, som var chefsjurist på OpenAI, trots att vi inte kände dem. Vi kom fram till att vi var tvungna att mejla en advokat eftersom personen annars inte skulle veta om resultatet stämde”, säger han.

Fick med sig OpenAI

Det ledde fram till att Harvey kunde övertyga OpenAI:s startupfond att gå in som investerare – en dörröppnare som snabbt ledde vidare till några av världens mest aggressiva teknikinvesterare.

Även svenska EQT (börskurs EQT) har klivit in i start-upen, som Realtid tidigare har skrivit om.

Bolagets expansion drivs framför allt av tre användningsområden: automatiserad upprättande av juridiska dokument, avancerad research och analyser av stora datamängder.

Viktigt med klientens integritet

Tillväxten inom tvistlösning har varit särskilt stark, något som förklaras av tillgången till omfattande rättsdatabaser och partnerskap med etablerade informationsleverantörer.

En av Harveys mest ambitiösa satsningar är en plattform för så kallat ”multiplayer-arbete”, där advokatbyråer och deras klienter ska kunna arbeta i samma AI-miljö utan att riskera att läcka parallella ärenden.

Finns många möjliga marknader

Trots snabb tillväxt betraktas marknaden som i sin linda. Med uppskattningsvis upp till nio miljoner jurister globalt har Harvey hittills nått en liten del av den potentiella användarbasen.

Samtidigt står mycket på spel: om tekniken når tillräckligt hög precision kan stora delar av juridiskt rutinarbete flyttas till AI-system, medan advokatbyråerna skiftar fokus mot mer specialiserad rådgivning.

Harvey signalerar att man inte planerar nya stora kapitalrundor på kort sikt, men ser en framtida börsnotering som ett möjligt steg när tekniken och affären mognat ytterligare.

