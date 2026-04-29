Goldman Sachs stoppar vissa AI‑verktyg för personalen i Hongkong efter ökade säkerhetskrav och geopolitisk press. Beslutet väcker frågan om svenska banker kan tvingas göra samma sak.
Storbank stryper AI–åtkomst – så kan svenska banker påverkas
Banken stänger framför allt ned tillgången till Anthropic-modellen Claude, som är ett avancerat generativt AI‑verktyg som banken tidigare gjort tillgängligt via sin interna plattform.
Nedstängningen sker eftersom Anthropic inte erbjuder sina tjänster officiellt i regionen. ChatGPT och Gemini ligger däremot kvar på bankens interna plattform.
Åtgärden markerar en tydlig kursändring i ett läge där USA och Kina trappar upp konflikten kring AI‑teknik, dataskydd och avancerade chip.
Hongkong har länge fungerat som en gråzon där amerikanska AI‑modeller kunnat användas trots Kinas restriktioner, men den marginalen krymper snabbt.
Goldman tolkar avtalet strikt
Goldman tolkar sitt avtal med Anthropic betydligt striktare än tidigare, rapporterar Financial Times.
Eftersom Anthropic inte listar Hongkong som en officiell marknad vill banken undvika att bryta mot licensvillkoren. Beslutet följer också på amerikanska varningar om att kinesiska aktörer försöker utnyttja öppna API:er för att träna egna modeller, rapporterar Reuters.
OpenAI begränsar redan trafik från Kina, och flera amerikanska AI‑bolag skärper sina geografiska spärrar. Den utvecklingen pressar internationella banker att agera mer försiktigt.
Tillsynsmyndigheter ökar trycket
Hongkongs centralbank, HKMA, kontaktar nu flera internationella banker för att kartlägga hur de använder Anthropic‑modeller, särskilt den senaste modellen Mythos.
Myndigheten vill säkerställa att bankerna hanterar risker kopplade till dataläckage, modellmanipulation och finansiell stabilitet.
Goldmans beslut passar därmed in i ett större mönster där banker i regionen anpassar sig till både geopolitisk press och förändrade leverantörsvillkor.
Svenska banker kan påverkas
Svenska banker står inte inför samma krav i dag, men utvecklingen kan snabbt nå Europa. De flesta nordiska banker använder generativa AI‑verktyg från amerikanska leverantörer.
Om USA skärper exportreglerna eller om leverantörerna själva inför geografiska begränsningar kan även svenska banker tvingas stänga ned vissa funktioner.
EU:s AI‑förordning som införts stegvis sedan 2024, förstärker trycket. Förordningen klassar banker som högrisksektor och kräver omfattande dokumentation, riskbedömningar och spårbarhet. Om en modell inte uppfyller kraven får bankerna helt enkelt inte använda den.