Storbank stryper AI–åtkomst – så kan svenska banker påverkas

Banken stänger framför allt ned tillgången till Anthropic-modellen Claude, som är ett avancerat generativt AI‑verktyg som banken tidigare gjort tillgängligt via sin interna plattform.

Nedstängningen sker eftersom Anthropic inte erbjuder sina tjänster officiellt i regionen. ChatGPT och Gemini ligger däremot kvar på bankens interna plattform.

Åtgärden markerar en tydlig kursändring i ett läge där USA och Kina trappar upp konflikten kring AI‑teknik, dataskydd och avancerade chip.

Hongkong har länge fungerat som en gråzon där amerikanska AI‑modeller kunnat användas trots Kinas restriktioner, men den marginalen krymper snabbt.

Goldman tolkar avtalet strikt

Goldman tolkar sitt avtal med Anthropic betydligt striktare än tidigare, rapporterar Financial Times.

Eftersom Anthropic inte listar Hongkong som en officiell marknad vill banken undvika att bryta mot licensvillkoren. Beslutet följer också på amerikanska varningar om att kinesiska aktörer försöker utnyttja öppna API:er för att träna egna modeller, rapporterar Reuters.

OpenAI begränsar redan trafik från Kina, och flera amerikanska AI‑bolag skärper sina geografiska spärrar. Den utvecklingen pressar internationella banker att agera mer försiktigt.

