Realtid
Realtid.se
Börs & finans

"Big Short"-investeraren bryter tystnaden – varnar för megabubbla

Michael Burry, kanske mest känd för att ha spelats av Christian Bale i "The Big Short" varnar nu för en bubbla. (Foto: Stockmarket)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Efter två års tystnad på sociala medier har investerarlegendaren Michael Burry återvänt med en dyster varning om tillgångsbubblor. Samtidigt som flera finansinstitutioner världen över nu delar hans oro.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Michael Burry, den investerare som blev känd för att förutsäga och tjäna pengar på bostadsbubblan i mitten av 2000-talet, bröt sin självpåtagna tystnad på torsdagen med ett inlägg på X.

Det var hans första meddelande sedan april 2023, rapporterar Business Insider.

I sitt inlägg delade Burry en stillbild från filmen ”The Big Short” där skådespelaren Christian Bale, som spelarde Burry, stirrar på en datorskärm med misstro.

”Ibland ser vi bubblor. Ibland finns det något att göra åt det. Ibland är det enda vinnande draget att inte spela”, skrev han.

Det kryptiska meddelandet tyder på att Burry ser ohållbara nivåer av spekulation på marknaderna. Men att han har valt att hålla sig borta eftersom han inte ser något effektivt sätt att kapitalisera på situationen.

Nu trendar finanskrisens produkter igen

Strukturerade produkter fick ett dåligt rykte efter finanskrisen. Nu genomgår branschen en boom igen: ”Som en klassåterförening.”

Cassandras återkomst

Burry uppdaterade också sitt profilnamn till ”Cassandra Unchained”, en referens till prästinnan i grekisk mytologi som var förbannad att göra korrekta profetior men aldrig bli trodd.

ANNONS
”Allegori över tulpanmanin” av Jan Brueghel den yngre (Bild: Jan Brueghel the Younger – Frans Hals Museum, Haarlem, Netherlands., Public Domain)

Hans omslagsbild bytte han till ”Allegori över tulpanmanin”. En målning av Jan Brueghel den yngre som förlöjligar den holländska tulpanbubblan på 1600-talet. Det är samma bild han använde när han återvände till plattformen i november 2021.

Men Burry är inte ensam i sin oro. Samtidigt som han delar sina farhågor har Bank of England och Internationella valutafonden (IMF) uttryckt liknande bekymmer.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Centralbanker och storbanker slår larm

I sin senaste uppdatering om det finansiella systemet varnade Bank of England för en ”skarp korrigering” på marknaderna om investerare skulle vända sig bort från de höga förväntningarna på artificiell intelligens. ”Risken för en skarp marknadskorrigering har ökat”, konstaterade banken enligt Sky News.

Missa inte:
Fler signaler och varningar pekar på AI-bubbla. Realtid

IMF:s chef Kristalina Georgieva delade samma oro i ett tal under onsdagen.

”Dagens värderingar närmar sig nivåer vi såg under optimismen kring internet för 25 år sedan. Om en skarp korrigering skulle inträffa, skulle stramare finansiella förhållanden kunna dra ner den globala tillväxten”, sa hon enligt Sky News.

ANNONS

Stor koncentration i få bolag

Bank of England påpekar att 30 procent av det amerikanska S&P 500-indexets värdering utgörs av de fem största företagen. Det är den största koncentrationen på 50 år.

Läs även:
Småsparare varnas efter börsrallyt: ”För självsäkra”. Realtid

Aktievärderingar baserade på historiska vinster är nu de mest utsträckta sedan dotcom-bubblan för 25 år sedan.

Även storbanker på Wall Street har uttryckt oro. JPMorgan Chase vd Jamie Dimon sa, enligt Financial Times att:

”Vi har många tillgångar där ute som ser ut som om de går in i bubbelterritorium. Det betyder inte att de inte har 20 procent kvar att gå. Det är bara ytterligare en anledning till oro”.

Michael Burry från pessimist till optimist – och tillbaka?

Ironiskt nog verkade Michael Burry vara mer optimistisk under andra kvartalet i år, när hans hedgefond bytte ut bearish säljoptioner mot bullish köpoptioner, enligt Business Insider.

ANNONS

Men hans senaste meddelande tyder på att pessimismen är tillbaka.

Missa inte:
Bubblan som alla pratar om kan spricka snart. Dagens PS

Burry är känd för att ofta förutsäga marknadskrascher och recessioner. Sommaren 2021 slog han larm om ”den största spekulativa bubblan genom tiderna i allting” och varnade köpare av meme-aktier och kryptovalutor för ”kraschen av alla krascher”.

Hans dystra varningar fångade då Elon Musks uppmärksamhet, som kallade honom en ”trasig klocka”.

Men nu, när även centralbanker och storbanker delar hans oro, kanske fler lyssnar på Cassandras profetia denna gång.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierBörsenbubblaMichael Burry
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS