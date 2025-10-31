"Big Short"-investeraren bryter tystnaden – varnar för megabubbla

Michael Burry, den investerare som blev känd för att förutsäga och tjäna pengar på bostadsbubblan i mitten av 2000-talet, bröt sin självpåtagna tystnad på torsdagen med ett inlägg på X.

Det var hans första meddelande sedan april 2023, rapporterar Business Insider.

I sitt inlägg delade Burry en stillbild från filmen ”The Big Short” där skådespelaren Christian Bale, som spelarde Burry, stirrar på en datorskärm med misstro.

”Ibland ser vi bubblor. Ibland finns det något att göra åt det. Ibland är det enda vinnande draget att inte spela”, skrev han.

Det kryptiska meddelandet tyder på att Burry ser ohållbara nivåer av spekulation på marknaderna. Men att han har valt att hålla sig borta eftersom han inte ser något effektivt sätt att kapitalisera på situationen.

Cassandras återkomst

Burry uppdaterade också sitt profilnamn till ”Cassandra Unchained”, en referens till prästinnan i grekisk mytologi som var förbannad att göra korrekta profetior men aldrig bli trodd.

”Allegori över tulpanmanin” av Jan Brueghel den yngre (Bild: Jan Brueghel the Younger – Frans Hals Museum, Haarlem, Netherlands., Public Domain)

Hans omslagsbild bytte han till ”Allegori över tulpanmanin”. En målning av Jan Brueghel den yngre som förlöjligar den holländska tulpanbubblan på 1600-talet. Det är samma bild han använde när han återvände till plattformen i november 2021.

Men Burry är inte ensam i sin oro. Samtidigt som han delar sina farhågor har Bank of England och Internationella valutafonden (IMF) uttryckt liknande bekymmer.