Skarpare spelregler för den amerikanska kryptomarknaden dröjer. Ett uppskjutet beslut i senaten blottlägger en djup strid om stablecoins avkastning och frågan om den amerikanska presidentens egna kryptovinster.
Striden om Trumps kryptovinst stoppar ny krypto-lag
Förhoppningarna om ett snabbt regelverk för digitala tillgångar i USA har stött på patrull. Senatens majoritetsledare John Thune har lämnat in en så kallad cloture-motion, och en procedurell omröstning om den så kallade Clarity Act är nu satt till den 15 september.
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Enligt Quartz behöver lagen 60 röster för att gå vidare, vilket tvingar republikanerna att söka stöd hos demokraterna.
Representanthuset röstade igenom sin version med 294 mot 134 redan i juli 2025, en senatsversion måste dessutom tillbaka dit innan den kan nå president Donald Trumps skrivbord.
Bankerna varnar för insättningsflykt
Huvudkonflikten handlar om stablecoins. Banksektorn har invänt mot skrivningar som skulle låta kryptobörser betala avkastning på kundernas stablecoin-saldon, med argumentet att sådana belöningar dränerar insättningar från traditionella banker, skriver Quartz.
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Frågan är juridiskt känslig. Dagens ramverk skiljer mellan ren ränta för att hålla ett stablecoin och belöningar kopplade till handel, betalningar eller lojalitetsprogram, en gränsdragning som satt bolag som Coinbase mitt i skottlinjen.
Presidentens miljardvinster i fokus
Samtidigt låser frågan om presidentens egna affärer förhandlingarna.
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Den federala jävslagen undantar uttryckligen presidenten och vicepresidenten, och Clarity Acts föreslagna etikparagraf skulle bli den första som täpper till det gapet för just kryptosektorn, något demokraterna gjort till ett villkor för sitt stöd, rapporterar CoinDesk.
Bakgrunden är Trumps egna kryptointressen, bland annat ägandet i World Liberty Financial.
Enligt Fox News steg presidentens inkomster med 250 procent till 2,2 miljarder dollar, till stor del tack vare kryptaffärer.
Vita huset hävdar samtidigt att demokraterna får skulden om lagen faller, medan senator Elizabeth Warren enligt The Hill kallat förslaget dött vid ankomst.
Låsningen innebär att den rättsliga osäkerheten för amerikanska kryptoaktörer består.
Det som var tänkt att bli en milstolpe för branschen riskerar nu att dras i långbänk, i värsta fall får en ny kongress ta upp frågan först 2027.