Striden om Trumps kryptovinst stoppar ny krypto-lag

Förhoppningarna om ett snabbt regelverk för digitala tillgångar i USA har stött på patrull. Senatens majoritetsledare John Thune har lämnat in en så kallad cloture-motion, och en procedurell omröstning om den så kallade Clarity Act är nu satt till den 15 september.

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Enligt Quartz behöver lagen 60 röster för att gå vidare, vilket tvingar republikanerna att söka stöd hos demokraterna.

Representanthuset röstade igenom sin version med 294 mot 134 redan i juli 2025, en senatsversion måste dessutom tillbaka dit innan den kan nå president Donald Trumps skrivbord.

Bankerna varnar för insättningsflykt

Huvudkonflikten handlar om stablecoins. Banksektorn har invänt mot skrivningar som skulle låta kryptobörser betala avkastning på kundernas stablecoin-saldon, med argumentet att sådana belöningar dränerar insättningar från traditionella banker, skriver Quartz.

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Frågan är juridiskt känslig. Dagens ramverk skiljer mellan ren ränta för att hålla ett stablecoin och belöningar kopplade till handel, betalningar eller lojalitetsprogram, en gränsdragning som satt bolag som Coinbase mitt i skottlinjen.