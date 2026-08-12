Efter alla spekulationer – ECB ser ut att godkänna jätteaffären

Europeiska centralbanken, ECB, lutar åt att godkänna UniCredits försök att ta kontroll över tyska Commerzbank.

Det framgår av ett internt dokument som Reuters har tagit del av och som beskriver centralbankens preliminära bedömning av affären.

ECB ser enligt dokumentet inga avgörande skäl att stoppa transaktionen. Samtidigt bedömer centralbanken att en sammanslagning skulle bli komplicerad och ta lång tid.

Har pekat på svagheter

Tyska finansinspektionen BaFin har lyft flera farhågor kring UniCredits agerande och styrning.

Myndigheten anser bland annat att banken har agerat aggressivt och delvis brustit i transparens under uppbyggnaden av sitt innehav i Commerzbank.

BaFin har också pekat på svagheter i UniCredits interna kontrollsystem och efterlyser starkare kontrollmekanismer.

Den fientliga karaktären på budet har dessutom skapat motsättningar med Commerzbanks ledning, anställda, fackförbund och politiska intressenter.

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