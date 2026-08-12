UniCredits stora köp av Commerzbank har kommit ett steg närmare. Enligt ett nytt dokument är nämligen ECB positiva till affären.
Efter alla spekulationer – ECB ser ut att godkänna jätteaffären
Europeiska centralbanken, ECB, lutar åt att godkänna UniCredits försök att ta kontroll över tyska Commerzbank.
Det framgår av ett internt dokument som Reuters har tagit del av och som beskriver centralbankens preliminära bedömning av affären.
ECB ser enligt dokumentet inga avgörande skäl att stoppa transaktionen. Samtidigt bedömer centralbanken att en sammanslagning skulle bli komplicerad och ta lång tid.
Har pekat på svagheter
Tyska finansinspektionen BaFin har lyft flera farhågor kring UniCredits agerande och styrning.
Myndigheten anser bland annat att banken har agerat aggressivt och delvis brustit i transparens under uppbyggnaden av sitt innehav i Commerzbank.
BaFin har också pekat på svagheter i UniCredits interna kontrollsystem och efterlyser starkare kontrollmekanismer.
Den fientliga karaktären på budet har dessutom skapat motsättningar med Commerzbanks ledning, anställda, fackförbund och politiska intressenter.
Läs mer: Storfusion skakar bankvärlden: Över 10 000 jobb i fara. Dagens PS
Inte tillräckligt stora problem
ECB bedömer däremot att problemen inte är tillräckliga för att stoppa affären. Vissa brister i UniCredits styrelsearbete har redan hanterats genom skärpta tillsynsåtgärder.
Även brister i arbetet mot penningtvätt vid UniCredits tyska verksamhet håller på att åtgärdas.
Samtidigt ser ECB betydande risker i själva integrationen. Commerzbank är en stor och komplex bank och det finns kulturella skillnader mellan de två organisationerna.
Konflikten kring budet har dessutom gjort samarbetet svårare.
Läs mer: Tyska Commerzbank nobbar italienskt miljardbud. Dagens PS
Beslutet kommer i höst
UniCredit har genom sitt bud byggt upp ett innehav på omkring 48 procent i Commerzbank.
Budet värderar banken till omkring 43 miljarder euro och har mött motstånd från både Commerzbanks ledning och delar av den tyska politiken.
ECB ifrågasätter även UniCredits beräkningar av kapitalnivån efter ett övertagande. Banken räknar med att kunna behålla en kapitalrelation på 12,5 procent även efter att ha ökat ägandet till 51 procent.
Det slutliga beslutet väntas fattas efter en fortsatt granskning i september eller oktober. Ett godkännande från ECB skulle undanröja det viktigaste regulatoriska hindret för affären.
Läs mer: Branschen varnar: Fler utför försäkringsbedrägeri med AI. Dagens PS