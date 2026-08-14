Kravet efter bedrägerivågen: Inför ersättningsgaranti för drabbade

I en debattartikel i Dagens Juridik argumenterar Ulf Stenberg för att en ny, separat lagreglerad garanti ska träda in när banken själv inte ersätter kunden.

Missa inte: Bedragare gör EU:s kryptoregler till kuliss – svenska sparare i riskzonen. Realtid

Systemet skulle, i likhet med den befintliga insättningsgarantin, finansieras genom obligatoriska avgifter från bankerna.

Bankerna bär för liten del av notan

Kärnan i förslaget är incitamentsstrukturen. I dag står bankkunderna för merparten av förlusterna, vilket enligt Stenberg gör att bedrägerierna knappt märks i bankernas resultat. Så länge kostnaden hamnar hos kunden saknar bankerna skäl att investera i bättre säkerhet.

Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna. (Foto: Peter Knutson / Villaägarna)

Avgiften skulle därför vara riskdifferentierad: banker vars kunder oftare drabbas får betala mer. Stenberg pekar också på att storbankerna har råd, enbart Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken redovisade tillsammans 177 miljarder kronor i vinst 2025.

Läs även: Miljonerna som försvinner: Så manipulerar ligorna offren förbi BankID. E55

ANNONS

Han vill dessutom att Finansinspektionen ska offentliggöra statistik över hur mycket bedrägerier varje enskild bank har, så att kunder kan flytta sitt sparande till säkrare alternativ.