Runt hundra bankbedrägerier polisanmäls varje dag i Sverige. Nu vill Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg införa en statlig ersättningsgaranti som täcker lurade kunders förluster och som samtidigt pressar bankerna att skärpa säkerheten.
Kravet efter bedrägerivågen: Inför ersättningsgaranti för drabbade
I en debattartikel i Dagens Juridik argumenterar Ulf Stenberg för att en ny, separat lagreglerad garanti ska träda in när banken själv inte ersätter kunden.
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Systemet skulle, i likhet med den befintliga insättningsgarantin, finansieras genom obligatoriska avgifter från bankerna.
Bankerna bär för liten del av notan
Kärnan i förslaget är incitamentsstrukturen. I dag står bankkunderna för merparten av förlusterna, vilket enligt Stenberg gör att bedrägerierna knappt märks i bankernas resultat. Så länge kostnaden hamnar hos kunden saknar bankerna skäl att investera i bättre säkerhet.
Avgiften skulle därför vara riskdifferentierad: banker vars kunder oftare drabbas får betala mer. Stenberg pekar också på att storbankerna har råd, enbart Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken redovisade tillsammans 177 miljarder kronor i vinst 2025.
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Han vill dessutom att Finansinspektionen ska offentliggöra statistik över hur mycket bedrägerier varje enskild bank har, så att kunder kan flytta sitt sparande till säkrare alternativ.
EU och riksdagen har egna spår
Grundtanken, att flytta ansvaret mot bankerna, drivs på flera håll andra håll.
EU:s ministerråd har lagt ett lagförslag om att den som luras av någon som utger sig för att ringa från kundens egen bank ska få tillbaka pengarna.
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Förslaget har dock kritiserats av bland andra Sveriges Konsumenter, SPF Seniorerna och PRO, som menar att kunderna även framöver tvingas bära det mesta av förlusterna.
I riksdagen har Socialdemokraterna motionerat i samma riktning. I en motion av Anna-Belle Strömberg med flera föreslås att en bank som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att stoppa ett bedrägeri ska vara ersättningsskyldig, vilket skulle ge starkare incitament att investera i förebyggande arbete.
Brittisk förlaga visar effekt
Den närmaste internationella modellen finns i Storbritannien, där en obligatorisk återbetalningsordning infördes i oktober 2024.
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Enligt en oberoende utvärdering måste bankerna ersätta offer inom fem arbetsdagar, med kostnaden delad lika mellan avsändande och mottagande institut, skriver Forbes.
Återbetalningsordningen har kopplats till 73 miljoner pund lägre bedrägeriförluster per år och nästan 35 000 färre bedrägerier, utan de marknadsstörningar branschen varnat för.
Skillnaden mot Stenbergs förslag är mekaniken: britterna valde direkt ansvar bank till bank, medan Stenberg vill lägga en statlig fond emellan.