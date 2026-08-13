Förr byggde SAS, Lufthansa och British Airways lounger för att göra resenärerna lojala mot flygbolaget. Nu vill banker och fintechbolag som Revolut åt samma kunder. Efter American Express framgångsrika satsning med Pontus Frithiof på Arlanda tar Revolut konceptet vidare – och väljer Köpenhamn för sin första egna flygplatslounge.
Revolut öppnar egen lounge på Kastrup – tar striden med Amex
Flygplatsloungen håller på att byta ägare. Inte nödvändigtvis juridiskt, men strategiskt.
Under decennier var loungen ett av flygbolagens främsta vapen för att knyta de mest lönsamma resenärerna till sig. Flög du mycket med SAS fick du komma in i SAS lounge. Där väntade kaffe, öl, mat och några timmars arbetsro – samtidigt som flygbolaget byggde lojalitet.
Nu vill andra företag äga den relationen.
Fintechbolaget Revolut planerar att under 2027 öppna sin första egna flygplatslounge på Köpenhamns flygplats. Den byggs tillsammans med loungeoperatören Plaza Premium Group och ska enligt bolaget bli den största så kallade shared loungen inom Schengen.
Amex visade vägen på Arlanda
För svenska resenärer är strategin bekant.
Redan 2017 öppnade American Express tillsammans med krögaren Pontus Frithiof Europas första American Express Lounge inom Pontus in the Air på Arlanda.
Satsningen blev viktig för hur American Express positionerade sitt Platinumkort i Sverige. Loungen gjorde en ganska abstrakt kreditkortsförmån högst fysisk: visa kortet och kliv in i en bättre värld på andra sidan säkerhetskontrollen.
2024 växlade American Express upp ytterligare. Den nya loungen på Arlanda blev närmare 700 kvadratmeter stor, dubbelt så stor som föregångaren och Amex största lounge i Norden. Även den drivs med Pontus Frithiof, som står bakom maten.
Pontus och Amex ritade därmed om kartan för vad ett premiumkort kan erbjuda svenska resenärer.
Nu vill Revolut göra något liknande i Köpenhamn.
Så skapade Pontus Frithiof den mest exklusiva loungen på Arlanda
På Arlanda har det vuxit fram en lounge som på många sätt förändrat spelplanen. När SAS nu satsar på ett nätverk av partnerlounger i Europa är det lätt
Fintechbolaget flyttar in på flygplatsen
Revolut har redan gjort resandet till en viktig del av sina dyrare abonnemang. Svenska Premiumkunder kan köpa rabatterat inträde till över 1 600 flygplatslounger, medan Ultra ger obegränsad loungeaccess utan extra kostnad.
Skillnaden är att Revolut hittills huvudsakligen skickat sina kunder till andra företags lounger. Med satsningen på Kastrup får bolaget en egen fysisk plats och därmed möjlighet att kontrollera hela upplevelsen.
Det är en liten men viktig förskjutning.
Kampen handlar om premiumkunden
Flygbolagens bonusprogram byggdes kring en enkel idé: ju mer du flyger med oss, desto bättre behandlar vi dig.
Bankerna vänder på logiken. Du behöver inte längre vara särskilt lojal mot SAS, Lufthansa eller något annat flygbolag. Betalar du i stället för rätt kreditkort eller bankabonnemang kan förmånerna följa med oavsett vilket bolag som står på boardingkortet.
För Revolut är loungen därför betydligt mer än gratis kaffe och en bekväm fåtölj.
Det är ett sätt att göra ett digitalt bankabonnemang fysiskt, synligt och exklusivt.
Och valet av Köpenhamn är knappast någon slump. Kastrup är Skandinaviens stora internationella flygnav och en naturlig mötesplats för danska och svenska premiumresenärer.
Förr byggde flygbolagen lounger för att få oss att välja flygbolag.
Nu bygger finansbolagen dem för att få oss att välja kort.
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