Revolut öppnar egen lounge på Kastrup – tar striden med Amex

Flygplatsloungen håller på att byta ägare. Inte nödvändigtvis juridiskt, men strategiskt.

Under decennier var loungen ett av flygbolagens främsta vapen för att knyta de mest lönsamma resenärerna till sig. Flög du mycket med SAS fick du komma in i SAS lounge. Där väntade kaffe, öl, mat och några timmars arbetsro – samtidigt som flygbolaget byggde lojalitet.

Nu vill andra företag äga den relationen.

Fintechbolaget Revolut planerar att under 2027 öppna sin första egna flygplatslounge på Köpenhamns flygplats. Den byggs tillsammans med loungeoperatören Plaza Premium Group och ska enligt bolaget bli den största så kallade shared loungen inom Schengen.

”Vi har gjort en monumental förflyttning av hela loungepubliken på Arlanda,” säger Pontus Frithiof. Här tillsammans med sin affärspartner Mario E. Moroni. (Foto: Pressbild)

Amex visade vägen på Arlanda

För svenska resenärer är strategin bekant.

Redan 2017 öppnade American Express tillsammans med krögaren Pontus Frithiof Europas första American Express Lounge inom Pontus in the Air på Arlanda.

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Satsningen blev viktig för hur American Express positionerade sitt Platinumkort i Sverige. Loungen gjorde en ganska abstrakt kreditkortsförmån högst fysisk: visa kortet och kliv in i en bättre värld på andra sidan säkerhetskontrollen.

2024 växlade American Express upp ytterligare. Den nya loungen på Arlanda blev närmare 700 kvadratmeter stor, dubbelt så stor som föregångaren och Amex största lounge i Norden. Även den drivs med Pontus Frithiof, som står bakom maten.

Pontus och Amex ritade därmed om kartan för vad ett premiumkort kan erbjuda svenska resenärer.

Nu vill Revolut göra något liknande i Köpenhamn.