Ödesfrågan: Är räntan på väg mot ny rekordtopp?

Den amerikanska 30-åriga statsobligationsräntan har fastnat över 5 procent under den längsta perioden sedan finanskrisens inledning.

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Räntan har hittills under 2026 handlats över nivån under 27 dagar, ungefär 19 procent av alla handelsdagar. Det är flest sedan 2007, då den låg över 5 procent i 50 dagar, skriver Bloomberg.

Skuldberget skrämmer investerarna

Signalvärdet är betydande.

Till skillnad från 2007 ligger den amerikanska centralbankens styrränta i dag 150 punkter lägre, vilket tyder på att investerare kräver ännu mer kompensation för att hålla de längsta obligationerna än vid subprime-krisens utbrott.

Bakom uppgången ligger framför allt oron för de amerikanska statsfinanserna. Marknaden brottas med en försämrad budgetbild samtidigt som en flod av nyemissioner för att finansiera AI-infrastruktur översvämmar företagsobligationsmarknaden.

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Situationen har väckt jämförelser med 1980-talets ”bond vigilantes”, obligationsplacerare som sålde av statspapper för att tvinga fram budgetdisciplin.

Sedan 2007 har den amerikanska obligationsmarknaden svällt från 4 500 miljarder till 31 000 miljarder dollar, samtidigt som statsskulden som andel av BNP fördubblats till över 100 procent.