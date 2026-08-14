Efter flera decennier av låga räntor pressas USA:s 30-åriga statsobligationer nu över 5-procentsgränsen. Analytiker varnar för att den globala räntetrenden skiftat för gott och att det nu kan vara för sent för en ”mjuklandning”.
Ödesfrågan: Är räntan på väg mot ny rekordtopp?
Den amerikanska 30-åriga statsobligationsräntan har fastnat över 5 procent under den längsta perioden sedan finanskrisens inledning.
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Räntan har hittills under 2026 handlats över nivån under 27 dagar, ungefär 19 procent av alla handelsdagar. Det är flest sedan 2007, då den låg över 5 procent i 50 dagar, skriver Bloomberg.
Skuldberget skrämmer investerarna
Signalvärdet är betydande.
Till skillnad från 2007 ligger den amerikanska centralbankens styrränta i dag 150 punkter lägre, vilket tyder på att investerare kräver ännu mer kompensation för att hålla de längsta obligationerna än vid subprime-krisens utbrott.
Bakom uppgången ligger framför allt oron för de amerikanska statsfinanserna. Marknaden brottas med en försämrad budgetbild samtidigt som en flod av nyemissioner för att finansiera AI-infrastruktur översvämmar företagsobligationsmarknaden.
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Situationen har väckt jämförelser med 1980-talets ”bond vigilantes”, obligationsplacerare som sålde av statspapper för att tvinga fram budgetdisciplin.
Sedan 2007 har den amerikanska obligationsmarknaden svällt från 4 500 miljarder till 31 000 miljarder dollar, samtidigt som statsskulden som andel av BNP fördubblats till över 100 procent.
Bolån och inflation i skottlinjen
För hushåll och marknader får rörelsen konkreta följder.
Enligt Reuters fungerar den 30-åriga räntan som riktmärke för bland annat amerikanska bolån. 5-procentsnivån betraktas som kritisk för stabiliteten på de bredare finansmarknaderna.
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Samtidigt håller den ihållande oljeprisuppgången, driven av konflikten kring Iran, uppe inflationen och begränsar centralbankens möjlighet att sänka räntan.
För sent för en mjuklandning?
Frågan investerare nu ställer sig är om 5-procentströskeln är en tillfällig topp eller startskottet för en varaktigt högre räntemiljö.
I en krönika i finanstidningen MoneyWeek driver skribenten Bill Bonner den mer dystra tesen.
Han menar att det redan är för sent att försöka styra fram en kontrollerad inbromsning, och att marknaderna lika gärna kan släppa kontrollerna. Bonner lånar en känd formulering från förre presidenten George W. Bush för att sammanfatta läget: ”this sucker is going down.”