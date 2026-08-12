MiCA skulle städa upp på Europas kryptomarknad och skydda konsumenterna. I stället har regelverkets införande skapat precis den oreda som bedrägerier frodas i och bedragarna utger sig nu för att vara både kryptobolagen och de myndigheter som ska stoppa dem.
Bedragare gör EU:s kryptoregler till kuliss – svenska sparare i riskzonen
Det varnar flera av EU:s finansiella tillsynsmyndigheter för i en genomgång som Financial Times publicerat.
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Sedan MiCA-förordningens övergångsperiod löpte ut den 1 juli måste alla kryptobolag som vänder sig till EU-kunder ha tillstånd. De som inte klarade kraven betraktas nu som olagliga och tvingas uppmana sina kunder att ta ut eller flytta sina tillgångar.
Enligt Esma, EU:s värdepappersmyndighet, hade bara 323 bolag fått licens i slutet av juli. Samtidigt uppskattar dataleverantören VASPnet att över 1 700 aktörer måste avveckla sin EU-verksamhet.
Följden är att ett stort antal sparare samtidigt, och fullt legitimt, uppmanas att flytta sina pengar. Det är just i det läget bedragarna slår till.
Myndigheter och börser kapas
”Det här läget gynnar bedragare mer än vanligt”, säger Stéphane Pontoizeau, tillsynschef på den franska myndigheten AMF, till FT.
AMF har sett fall där bedragare utgett sig för att vara myndighetens egen personal och bett kunder hos olicensierade bolag att flytta sina tillgångar till falska webbplatser.
Esma bekräftar i sin tur att myndighetens logotyp och identitet missbrukats, bland annat genom förfalskade dokument, för att ge bluffupplägg en officiell fasad.
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Även den nederländska tillsynsmyndigheten AFM varnar för att bedragare kan se en möjlighet mot sparare som letar efter en ny, licensierad leverantör.
Mönstret är inte nytt, men skalan har blivit större. Enligt analysföretaget Chainalysis steg de globala förlusterna till kryptobedrägerier till 17 miljarder dollar förra året, upp från 6 miljarder fem år tidigare. Just identitetskapning är en av de snabbast växande formerna.
Sverige inget undantag
MiCA gäller direkt i alla EU-länder, inklusive Sverige, och Finansinspektionen har tillsyn över delar av den svenska marknaden. Myndigheten har återkommande varnat för investeringsbedrägerier där krypto används som lockbete, och pekar på ett stort mörkertal.
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För svenska sparare vars börs saknar MiCA-tillstånd gäller samma sårbarhet som i övriga EU. Kontot begränsas, pengarna måste flyttas, och i den osäkerheten frodas bluffmejl och falska supportkonton.
”Ta dig tid”
Frankrikes AMF har medvetet valt att inte sätta en aggressiv deadline för när olicensierade bolag ska ha avvecklat sin verksamhet, just för att inte spä på paniken.
”Vi ville undvika en falsk känsla av nödläge bland kunderna, för det är precis då de går i bedragarnas fällor”, säger Pontoizeau. ”Ta dig tid att göra ett klokt val av leverantör.”
Råden från tillsynsmyndigheterna är samstämmiga: en myndighet eller en seriös börs ber dig aldrig oväntat att flytta dina tillgångar till en ny adress. Kontrollera alltid uppgifterna via officiella kanaler och avstå vid minsta tvekan.