Bedragare gör EU:s kryptoregler till kuliss – svenska sparare i riskzonen

Det varnar flera av EU:s finansiella tillsynsmyndigheter för i en genomgång som Financial Times publicerat.

Missa inte: Europas banker lyfter AI till toppen – Sverige väljer en annan väg

Sedan MiCA-förordningens övergångsperiod löpte ut den 1 juli måste alla kryptobolag som vänder sig till EU-kunder ha tillstånd. De som inte klarade kraven betraktas nu som olagliga och tvingas uppmana sina kunder att ta ut eller flytta sina tillgångar.

Enligt Esma, EU:s värdepappersmyndighet, hade bara 323 bolag fått licens i slutet av juli. Samtidigt uppskattar dataleverantören VASPnet att över 1 700 aktörer måste avveckla sin EU-verksamhet.

Följden är att ett stort antal sparare samtidigt, och fullt legitimt, uppmanas att flytta sina pengar. Det är just i det läget bedragarna slår till.

Myndigheter och börser kapas

”Det här läget gynnar bedragare mer än vanligt”, säger Stéphane Pontoizeau, tillsynschef på den franska myndigheten AMF, till FT.

AMF har sett fall där bedragare utgett sig för att vara myndighetens egen personal och bett kunder hos olicensierade bolag att flytta sina tillgångar till falska webbplatser.

ANNONS

Esma bekräftar i sin tur att myndighetens logotyp och identitet missbrukats, bland annat genom förfalskade dokument, för att ge bluffupplägg en officiell fasad.

Läs även: Peter Malmqvist: AI-hysterin bakom börslyft. Dagens PS

Även den nederländska tillsynsmyndigheten AFM varnar för att bedragare kan se en möjlighet mot sparare som letar efter en ny, licensierad leverantör.

Mönstret är inte nytt, men skalan har blivit större. Enligt analysföretaget Chainalysis steg de globala förlusterna till kryptobedrägerier till 17 miljarder dollar förra året, upp från 6 miljarder fem år tidigare. Just identitetskapning är en av de snabbast växande formerna.