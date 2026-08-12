Elon Musk hävdar att artificiell intelligens och robotar kan öka produktionen så kraftigt att priserna riskerar att falla och att lösningen är att staten delar ut pengar direkt till hushållen. Uttalandet från i våras får förnyad aktualitet när AI-relaterade jobbnedskärningar tilltar, och har på senare tid börjat användas som argument av kryptoförespråkare.
Musks radikala AI-plan får stöd av kryptoförespråkare
I ett inlägg på X i mitten av april skrev Elon Musk att ”universell hög inkomst” via checkar från den federala regeringen är det bästa sättet att hantera arbetslöshet orsakad av AI. Förslaget är just att det ska vara höga inkomster och ska inte blandas ihop med ”universell basinkomst”.
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Enligt Musk kommer AI och robotik att producera varor och tjänster i så mycket större omfattning än penningmängden ökar att utbetalningarna inte skulle driva inflation.
Resonemanget bygger på en enkel kvot: priser är förhållandet mellan mängden varor och tjänster och antalet dollar.
Om produktionen exploderar utan att köpkraften fördelas riskerar ekonomin i stället att glida in i djup disinflation, med fallande efterfrågan, uppsägningar och konkurser som följd.
Fed uppmanas avvakta
Vinkeln har fått stöd på oväntat håll.
Enligt Forbes varnade Mike Hunstad, chef för Northern Trusts kapitalförvaltning på 1 400 miljarder dollar, den amerikanska centralbanken Federal Reserve för att göra några penningpolitiska rörelser innan effekterna av AI på dollarn är bättre förstådda.
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Musk har samtidigt beskrivit AI och robotik som det enda som kan lösa USA:s skuldkris på 38 000 miljarder dollar.
Kryptoförespråkare gör Musks dilemma till ett bitcoin-argument
Uttalandet har fått nytt liv i kryptokretsar. Sajten TheStreet beskriver Musks val, trycka dollar och riskera inflation, eller låta bli och riskera disinflation, som ett problem knutet till fiatvalutor, och lyfter fram bitcoins fasta tak på 21 miljoner mynt som en lösning som ingen stat kan spä ut.
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Musk har dock själv inte pekat ut bitcoin som svar, och argumentet vilar på antagandet att en fast penningmängd automatiskt skulle vara att föredra, vilket är just den disinflationsrisk han varnar för.
Kritiker: ”Skulle göra staten bakrutt”
Även själva grundförslaget möter hård kritik. Enligt Fox Business varnar ekonomer för att en universell hög inkomst skulle kunna sätta regeringar i bankutt och samtidigt misslyckas med att förhindra AI-driven inflation.
Ekonomen Sanjeev Sanyal har gått i öppen polemik med Musk på X och kallat idén ekonomiskt ohållbar.
Kritiken landar i den klassiska invändningen där er pengar i omlopp urholkar värdet på de dollar som redan finns, oavsett vad produktiviteten gör.