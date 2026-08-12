Musks radikala AI-plan får stöd av kryptoförespråkare

I ett inlägg på X i mitten av april skrev Elon Musk att ”universell hög inkomst” via checkar från den federala regeringen är det bästa sättet att hantera arbetslöshet orsakad av AI. Förslaget är just att det ska vara höga inkomster och ska inte blandas ihop med ”universell basinkomst”.

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Enligt Musk kommer AI och robotik att producera varor och tjänster i så mycket större omfattning än penningmängden ökar att utbetalningarna inte skulle driva inflation.

Resonemanget bygger på en enkel kvot: priser är förhållandet mellan mängden varor och tjänster och antalet dollar.

Om produktionen exploderar utan att köpkraften fördelas riskerar ekonomin i stället att glida in i djup disinflation, med fallande efterfrågan, uppsägningar och konkurser som följd.

Fed uppmanas avvakta

Vinkeln har fått stöd på oväntat håll.

Enligt Forbes varnade Mike Hunstad, chef för Northern Trusts kapitalförvaltning på 1 400 miljarder dollar, den amerikanska centralbanken Federal Reserve för att göra några penningpolitiska rörelser innan effekterna av AI på dollarn är bättre förstådda.

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Musk har samtidigt beskrivit AI och robotik som det enda som kan lösa USA:s skuldkris på 38 000 miljarder dollar.