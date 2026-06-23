Santander är en av Europas största banker. Med AI hoppas man kunna behålla den ställningen och samtidigt minska utgifterna rejält.
Storbankens jättelika AI-satsning – ska spara elva miljarder
Det talas ofta om att AI kostar stora summor pengar. Men den spanska storbanken Santander hoppas att det ska vara värt det.
Man räknar nämligen med att artificiell intelligens ska bidra med mer än en miljard euro, eller runt elva miljarder kronor, i besparingar och ökade intäkter fram till 2028.
Minst hälften av effekten väntas komma från effektiviseringar, automatisering och högre produktivitet.
Har passerat planeringsfasen
Banken genomför nu en omfattande AI-satsning som ska minska de operativa kostnaderna med över 500 miljoner euro under de kommande åren, skriver BusinessAM.
Samtidigt hoppas ledningen att tekniken ska skapa nya affärsmöjligheter och bidra till ytterligare intäktstillväxt.
Santander har omkring 185 000 anställda globalt och planerar att ge hela personalstyrkan tillgång till AI-verktyg. I dag använder cirka 40 000 medarbetare tekniken i sitt dagliga arbete.
Enligt bankens chef för data och AI, Ricardo Martin Manjon, har satsningen nu gått från planeringsfas till praktisk implementering.
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Ska spara många tusen timmar
Under årets första kvartal uppgick den ekonomiska effekten från AI till omkring 35 miljoner euro. Vid utgången av 2026 väntas värdet överstiga 200 miljoner euro.
Ett av de mest konkreta användningsområdena finns inom kundservice i Storbritannien. Där inför Santander AI-baserade självbetjäningslösningar för frågor om kreditkort.
Målet är att tekniken ska hantera omkring 40 procent av det årliga samtalsflödet, motsvarande cirka 240 000 kundkontakter.
Banken bedömer att förändringen kommer att spara omkring 26 000 timmar för kunderna samtidigt som cirka 45 000 arbetstimmar frigörs för kundtjänstpersonal.
Tanken är att medarbetarna i större utsträckning ska kunna fokusera på mer komplexa ärenden.
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Fler går i samma riktning
Trots de omfattande effektiviseringarna har Santander inte presenterat några konkreta planer på personalneddragningar kopplade till AI-utbyggnaden.
Banken har samtidigt inte uteslutit att tekniken på sikt kan påverka behovet av vissa typer av tjänster.
Satsningen speglar en bredare utveckling inom den globala banksektorn, där allt fler aktörer investerar i AI för att pressa kostnader och öka produktiviteten.
Flera banker har redan rapporterat mätbara resultat från tekniken.
Brittiska Lloyds Banking Group har exempelvis uppgett att AI bidragit till resultatförbättringar på motsvarande omkring 58 miljoner euro.
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