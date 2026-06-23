Storbankens jättelika AI-satsning – ska spara elva miljarder

Det talas ofta om att AI kostar stora summor pengar. Men den spanska storbanken Santander hoppas att det ska vara värt det.

Man räknar nämligen med att artificiell intelligens ska bidra med mer än en miljard euro, eller runt elva miljarder kronor, i besparingar och ökade intäkter fram till 2028.

Minst hälften av effekten väntas komma från effektiviseringar, automatisering och högre produktivitet.

Har passerat planeringsfasen

Banken genomför nu en omfattande AI-satsning som ska minska de operativa kostnaderna med över 500 miljoner euro under de kommande åren, skriver BusinessAM.

Samtidigt hoppas ledningen att tekniken ska skapa nya affärsmöjligheter och bidra till ytterligare intäktstillväxt.

Santander har omkring 185 000 anställda globalt och planerar att ge hela personalstyrkan tillgång till AI-verktyg. I dag använder cirka 40 000 medarbetare tekniken i sitt dagliga arbete.

Enligt bankens chef för data och AI, Ricardo Martin Manjon, har satsningen nu gått från planeringsfas till praktisk implementering.

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