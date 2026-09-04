Storbankerna oense om starten – men eniga om slutmålet

Danske Bank, Nordea och Swedbank räknar samtliga med en första höjning redan i november i år, följd av ytterligare en i början av 2027.

”En svag krona får Riksbanken att höja styrräntan redan i november”, skriver Nordeas chefekonom Annika Winsth i bankens Economic Outlook, som presenterades den 2 september.

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Swedbank gjorde den mest dramatiska omsvängningen. Så sent som i våras låg banken kvar på oförändrad ränta ända in i 2028. Nu spår chefekonom Mattias Persson höjningar i november och februari, till 2,25 procent, vad banken beskriver som mittpunkten i Riksbankens eget intervall för en normal styrränta på 1,5 till 3 procent. Drivkrafterna är stigande fraktpriser och fördröjda effekter av kriget i Mellanöstern.

Danske Bank har snarare skjutit fram sin bedömning än tidigarelagt den: banken räknar nu med 2,0 procent under 2026, mot tidigare 2,25.

De pekar på senare höjnin

SEB och Handelsbanken drar åt motsatt håll. Båda tror att Riksbanken lämnar räntan orörd hela 2026 och först i mars nästa år inleder normaliseringen.

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson ser samtidigt de starkaste tillväxtutsikterna av alla fem för 2027 och beskriver den svenska lågkonjunkturen som avslutad. Banken sänkte i augusti sin tillväxtprognos för i år, men höll fast vid optimismen för nästa år.

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Handelsbanken går ett steg längre och räknar med att marknadsräntorna, som stigit på höjningsförväntningar under sommaren, faller tillbaka i höst.

För en hushållsekonomi med rörlig bolåneränta handlar det om huruvida kostnaden stiger i vinter eller nästa sommar.