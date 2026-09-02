De Nederlandsche Bank (DNB) meddelade på onsdagen att drygt 86 ton guld flyttats från de omkring 313 ton som banken förvarat i USA och Kanada. Mottagare är Bank of England i London. Flytten genomfördes mellan mars och augusti i år, skriver Euronews.

Banken anger ”tilltagande geopolitisk oro” som bakgrund, men motiverar beslutet framför allt med handelsbarhet. Guld som ligger hos Bank of England uppfyller moderna internationella handelsstandarder och betraktas som världens mest lättomsatta och därmed snabbast tillgängliga i en krissituation. Guldet i New York och Ottawa går enligt DNB inte att använda lika snabbt.

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”Med den här flytten har vi förbättrat handelsbarheten i vår guldreserv. Vi utgår från att vi aldrig kommer att behöva använda den, men vi måste stärka vår motståndskraft och beredskap”, säger riksbankschefen Olaf Sleijpen.

Sålde i New York, köpte i London

Operationen gjordes i två delar. Omkring 59 ton såldes i New York, varefter DNB köpte guld av internationell marknadsstandard i London.

Ytterligare drygt 27 ton fraktades fysiskt från USA och Kanada till bankens kontantcenter i Zeist, samtidigt som en motsvarande mängd guld flyttades från Zeist till London, ett upplägg som gjorde att inga tackor behövde smältas om.

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Genom att kombinera de två metoderna spred banken riskerna i vad den själv beskriver som en komplex fysisk flyttoperation. DNB pekar också på att man nu har praktisk erfarenhet av båda tillvägagångssätten, om det ena skulle visa sig omöjligt i ett skarpt läge.

Den totala nederländska guldreserven är oförändrad på 612,4 ton, värderad till 72,2 miljarder euro vid utgången av 2025. Efter flytten ligger 32,1 procent i London, mot 18,1 procent tidigare. New Yorks andel faller från 31,3 till 18,5 procent och Ottawas från 19,7 till 18,5 procent. Zeist ligger kvar på 30,8 procent.