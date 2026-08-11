När EU:s kryptoregelverk MiCA trädde i kraft trodde många att bankernas stora omställning skulle handla om att låta kunderna köpa bitcoin. I stället riktas fokus nu mot något annat: att bygga om den finansiella infrastrukturen med blockkedjeteknik och tokenisera tillgångar som hittills varit svåra att handla med.
Från krypto till bolån: Storbankerna satsar på blockkedjor
Skiftet innebär att bankerna själva ger ut stablecoins, förnyar sina system med blockkedjeteknik och tokeniserar illikvida tillgångarn från lyxvaror till fastigheter, enligt spanska Cinco Días.
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Poängen är inte längre kryptovalutor som investeringsobjekt, utan tekniken som ett nytt lager under betalningar och värdepappershandel.
Bostaden som nästa gränsland
En av tillgångarna som pekas ut är just bostäder.
Cinco Días skisserar en framtid där bostadstokenisering kan bli vanlig inom tio år och där privatpersoner äger andelar i olika fastigheter.
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Tidningen lyfter samtidigt en baksida. Att fler köpare, nu även små andelsägare, riskerar att pressa en redan ansträngd bostadsmarknad ytterligare.
SEB gick först
I Sverige är SEB tydligast i frontlinjen.
Banken var en av grundarna bakom det Amsterdambaserade stablecoin-bolaget Qivalis, som bygger en euro-stablecoin reglerad enligt MiCA.
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SEB:s mål är att kunna använda stablecoinet från första kvartalet 2027, skriver Placera.
Parallellt har banken byggt en egen verksamhet för digitala tillgångar som omfattar tokenisering av aktier och obligationer samt förvaring, så kallad custody, enligt SEB:s egen beskrivning.
Nu hänger de andra tre på
Länge stod SEB ensam.
Så sent som hösten 2025 rapporterade Dagens Industri att varken Swedbank, Handelsbanken eller Nordea hade planer på att ansluta. Det har nu ändrats.
I maj 2026 anslöt sig ytterligare 25 europeiska banker till Qivalis, däribland alla tre, vilket tog konsortiet till 37 banker, rapporterar branschsajten Ledger Insights.
Lanseringen är planerad till andra halvåret 2026, villkorad av godkännande från nederländska centralbanken.
Handelsbanken har uttryckt digitala valutor kan bli en viktig del av framtidens finansiella infrastruktur.
Riksbanken ser risker för bolånen
Riksbanken utforskar samtidigt tokenisering och en digital centralbanksvaluta för storbetalningar.
Myndigheten har också pekat på en systemrisk: om hushåll flyttar sparande från bankinlåning till privata stablecoins kan bankernas finansiering bli dyrare, vilket i förlängningen kan pressa upp bolåneräntorna.
Tokeniseringen av svenska bostäder har däremot inte kommit på tal ännu.
Bankernas satsningar handlar än så länge om betalningar och värdepapper, inte om att sälja lägenheter i andelar.