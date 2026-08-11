Från krypto till bolån: Storbankerna satsar på blockkedjor

Skiftet innebär att bankerna själva ger ut stablecoins, förnyar sina system med blockkedjeteknik och tokeniserar illikvida tillgångarn från lyxvaror till fastigheter, enligt spanska Cinco Días.

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Poängen är inte längre kryptovalutor som investeringsobjekt, utan tekniken som ett nytt lager under betalningar och värdepappershandel.

Bostaden som nästa gränsland

En av tillgångarna som pekas ut är just bostäder.

Cinco Días skisserar en framtid där bostadstokenisering kan bli vanlig inom tio år och där privatpersoner äger andelar i olika fastigheter.

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Tidningen lyfter samtidigt en baksida. Att fler köpare, nu även små andelsägare, riskerar att pressa en redan ansträngd bostadsmarknad ytterligare.