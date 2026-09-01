"Småföretagare är fullständigt underbetjänade" – Zinovas nye vd vill bygga banken som saknas

En bank utan tekniksskuld

En viktig anledning till att Persson Bergius tackade ja till att arbeta för Zinova är möjligheten att bygga upp tekniken från noll.

”Det räcker att en bank har några år på nacken — tre, fyra, fem — så har man redan utvecklingsprocesser och system som gör det svårt att bygga nytt, eftersom man sitter fast i sådant som hunnit bli föråldrat”, konstaterar han.

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Zinova kommer istället att vara AI-native. Det handlar bland annat om att använda AI i utvecklingen av systemen, men också om att sätta AI-agenter i produktion för att hantera kundärenden och olika typer av case.

”Kortsiktigt måste vi investera för att bygga upp, men det gör ju att över tid kommer vår fasta kostnadsbild, när det kommer till tekniska investeringar, vara en helt annan än om du tittar på en aktör som sitter på en legacy av gamla servrar som kräver underhåll. Den problematiken slipper vi.”

Tekniken ska ge rådgivarna superkrafter

Persson Bergius beskriver hur AI kan ge rådgivarna en snabbare och mer aktuell bild av kundens situation, men att det fortfarande är rådgivaren som gör bedömningen och har dialogen med företaget.

”Tekniken ska hjälpa våra rådgivare att fatta bättre beslut och ge bättre service.”

Den ska ta bort det som är repetitivt och tidskrävande, inte det som kräver förståelse och erfarenhet. Målet är att, som Persson Bergius uttrycker det, ”ge våra rådgivare superkrafter med hjälp av just digital teknik”.

Risk och penningtvätt: ”Det är ju inte så att riskerna försvinner”

När samtalet glider över till risk och penningtvätt är Persson Bergius noga med att understryka att tekniken inte tar bort riskerna — men att den kan göra dem synliga tidigare.

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Han menar att dagens regelverk ofta bygger på att banker ska upptäcka avvikelser i efterhand, medan moderna modeller kan identifiera förändringar i kundens beteende betydligt snabbare.

”Det är ju inte så att riskerna försvinner. Men vi kan se dem tidigare och agera tidigare.”

Han beskriver hur AI-baserade analyser kan ge en mer detaljerad bild av hur transaktioner och kassaflöden rör sig över tid, och att det gör det möjligt att upptäcka mönster som annars riskerar att försvinna i mängden.

Samtidigt ser han en annan riskbild för företagskunder än för privatpersoner. Medan riskerna på privatsidan ofta är mer transaktionella beskriver han företagens risker som mer komplexa, exempelvis vid bedrägerier eller penningtvätt.

”Det är inte samma höga volym som du kanske har på privatsidan men det är en lite högre grad av komplexitet.”

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Från pilot till skala

Zinova har redan kunder live i sin analysplattform och arbetar nu med ett fåtal utvalda pilotkunder. Nästa steg är att bygga vidare på analysverktygen och utveckla erbjudandet inom finansiering.

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”Vi har kunder som ger oss bra feedback på vad de gillar i vår produkt”, säger Persson Bergius.

Samtidigt har kunder redan hört av sig med behov som Zinova ännu inte kan möta. Det ger bolaget en bild av vilka delar av tjänsteutbudet som behöver prioriteras framåt.

Han understryker att Zinova fortfarande befinner sig i en mycket tidig fas.

”Vi är i en otroligt tidig fas. Och det får man ha respekt för.”

På längre sikt ska Zinova utvecklas mot ett fullserviceutbud av finansiella tjänster, med bland annat transaktionskonton, betalningar, kort och finansiering.

”Vi har en bra, övergripande, tydlig plan. Och nu kommer vi hålla oss till det ramverket. Men sen exakt i vilken ordning och hur vi exekverar det, det är något av det mest spännande tycker jag i den här typen av verksamheter.”

Han ser en stor potential i marknaden. Enligt Persson Bergius finns omkring 1,2 miljoner företag i Sverige, medan företagsfinansieringsmarknaden uppgår till mellan 70 och 100 miljarder kronor.

”Potentialen i marknaden är enorm.”

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