Missnöjet har flera förklaringar

Samtidigt varnar Cecilia Hermansson, forskare inom fastighetsekonomi och finans vid KTH, för att dra för enkla slutsatser av bilden som ofta målas upp om företags missnöje med banker.

”Man ska vara försiktig med den typen av generella slutsatser. Liknande frågor till hushåll visar ofta samma mönster av missnöje men det betyder inte att man kommer att byta bank i praktiken, ”säger hon.

Enligt Hermansson varierar företags möjligheter till finansiering via banklån kraftigt beroende på typ av verksamhet och risknivå det handlar om.

”För nystartade företag är det ofta riskkapital som gäller, inte banklån. Många företag överlever inte sina första år, därför blir risken för stor för banken.”

Hon pekar också på geografiska skillnader.

”Eftersom bankernas lokala närvaro har minskat kan det vara svårare att få beviljat ett lån när man kommer längre bort från Stockholm.”

Vilken bransch man valt att starta företag inom spelar också stor roll.

”Banker är mer benägna att låna ut till verksamheter med säkerheter, som till exempel fastigheter. Det är betydligt svårare för tjänsteföretag som saknar fysiska tillgångar att få ett lån.”

En förändrad bankmarknad

Idén till Zinova växte fram efter många år inom finanssektorn. Jacobson beskriver hur han sett att storbanker och nischbanker lämnar SME-segmentet utan en naturlig hemvist.

”Storbankerna fokuserar ofta på de riktigt stora bolagen. Nischbankerna lånar ut till privatpersoner. Däremellan finns ett glapp, och där finns också en marknad värd 70–75 miljarder i inlåningsräntor,” säger han.

Jacobson menar att det i detta mellansegment finns en underutnyttjad marknad som dagens aktörer inte fullt ut fångar upp.

”När små och medelstora företag inte får rätt stöd bromsas investeringar och jobbskapande,” säger han.

Relationen till kunderna har förändrats

Hermansson har sett en liknande utveckling.

”Tidigare kunde lokala bankkontor skapa starkare relationer och göra mer individuella bedömningar utifrån att kunden är välkänd. När kontor lagts ned har den typen av närhet minskat.”

Hon menar att digitalisering och nya tekniska lösningar kan förändra de här förutsättningarna.

”Vi ser att uppstickare använder AI för att bedöma mindre företag, och även att storbanker ibland köper upp sådana system.”

Men Hermansson är tveksam till att en mer relationsbaserad modell automatiskt är mer hållbar ekonomiskt.

”Det är resurskrävande att bygga och upprätthålla nära kundrelationer. Det kan vara svårare än det ibland framställs att tjäna pengar på den typen av modell,” menar hon.

Startar som finansbolag – siktar på banklicens

Zinova kommer inledningsvis att verka som ett finansieringsbolag utan inlåning, där utlåningen finansieras genom lån från andra banker.

Parallellt byggs organisation, system och compliance-struktur för att kunna ansöka om tillstånd som kreditmarknadsbolag (KMB).



På sikt är målet att kunna ta emot inlåning och därmed sänka finansieringskostnaderna.

”Fördelen med att börja från noll är att vi inte sitter fast i gamla IT-system. Vi kan använda den senaste tekniken och bygga allt rätt från början,” säger Jacobson.

Första lånen i september

Under våren har Zinova byggt en intern projektorganisation. Rekrytering av vd och CFO pågår, och målet är att börja ge ut de första lånen i september.

”Om Sverige ska vara ett land där fler vågar bygga företag måste det finnas finansiella partners som svarar upp mot den verkligheten,” säger Jacobson.

