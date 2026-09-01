Schweiziska bankerna mot nytt rekordår — samma dag mjuknade kapitalkraven

Det aggregerade rörelseresultatet i den schweiziska banksektorn steg 5,8 procent till 73,8 miljarder franc under 2025, enligt Bankiervereinigungs Bankenbarometer.

Föregående toppnotering är från 2006, strax före finanskrisen. Chefekonomen Martin Hess framhöll vid presentationen att resultatet den gången uppnåddes med väsentligt högre risktagande.

Läs mer: Schweiz vill undvika ett nytt bankfiasko – skärper reglerna rejält. Realtid

Årsvinsten ökade 16,3 procent till 20,6 miljarder franc, varav 2,4 miljarder gick till skatt, ungefär lika mycket som 2024.

Kommissionsintäkter bär resultatet

Tillväxten kom nästan uteslutande från kommissions- och tjänsteintäkter, upp 6,5 procent, medan räntenettot krympte 0,8 procent. Nollräntemiljön pressar marginalerna, och ökade kreditvolymer räckte inte för att kompensera.

Förvaltat kapital nådde 9 729 miljarder franc vid utgången av 2025, en uppgång på 4,8 procent. Under första halvåret 2026 passerades tiobiljonersstrecket för första gången, med 10 120 miljarder franc.

Missa inte: Därför växer paniken i miljardärernas paradis Schweiz. Dagens PS

ANNONS

Utländska kunders tillgångar växte enligt Hess för första gången på länge snabbare än inhemska, något föreningen kopplar till Schweiz dragningskraft som säker förmögenhetsdestination i ett geopolitiskt oroligt läge.

Av de investeringschefer och chefekonomer som Swiss Banking tillfrågat väntar sig mer än hälften ett högre resultat i år. En tredjedel räknar med oförändrat. Ingen räknar med en nedgång.