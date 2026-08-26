Northmill gör rekordkvartal – men fullservicemålet kan glida till 2027

Rörelseintäkterna steg 37 procent till 281 miljoner kronor och den justerade avkastningen på eget kapital stärktes till 20,5 procent, upp 3,7 procentenheter.

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Siffrorna redovisas exklusive avvecklad verksamhet, sedan banken tidigare i år avyttrade Northmill Flo till ett gemensamt bolag med Purspot där Northmill behåller en minoritetspost.

”Det vi är extremt stolta över är vårt rekordresultat och att vi har växt lönsamheten genom att öka våra intäkter. Samtidigt har vi minskat våra kreditförluster och blivit mer skalbara än föregående år”, säger Julie Chatterjee, vd för Northmill Group, till Realtid.

Det tydligaste skiftet i kvartalet ligger i företagssegmentet. Företagsportföljen uppgick till 2 483 miljoner kronor, mot 551 miljoner för ett år sedan. B2B står nu för cirka 32 procent av den totala portföljen, jämfört med omkring 12 procent i fjol.

Emil Folkesson, CFO, och Julie Chatterjee, vd på Northmill. (Foto: Northmill / Pressbild)

Hela utlåningen ligger på bankens egen balansräkning, enligt Chatterjee. Produkten är en kreditlimit där banken tar betalt endast för den utnyttjade delen, vilket hon beskriver som ovanligt på marknaden.

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”Vi har växt snabbt, men vi har gjort det med en kontrollerad kreditrisk”, säger hon och pekar på att banken rekryterat ett underwriting-team med bakgrund i storbankerna

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Konsumentportföljen växte samtidigt 27 procent till 5 282 miljoner kronor. Antalet kortkunder nådde 262 000, en ökning med 208 procent på ett år, av totalt 284 000 aktiva kunder.

Banken har tidigare beskrivit kortet som en instegsprodukt som ska leda kunderna vidare till fler tjänster. Transaktionsintäkterna från de båda segmenten summerade till 27 miljoner kronor i kvartalet, en ökning med 42 procent, varav 19 miljoner på konsumentsidan.