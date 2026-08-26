Northmill gör rekordkvartal – men fullservicemålet kan glida till 2027

Northmill Bank redovisar sitt starkaste kvartal hittills. Resultatet före skatt landade på 86 miljoner kronor, en ökning med 54 procent jämfört med andra kvartalet i fjol, samtidigt som den totala låneportföljen växte 64 procent till knappt 7,8 miljarder kronor.
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Rörelseintäkterna steg 37 procent till 281 miljoner kronor och den justerade avkastningen på eget kapital stärktes till 20,5 procent, upp 3,7 procentenheter.
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Siffrorna redovisas exklusive avvecklad verksamhet, sedan banken tidigare i år avyttrade Northmill Flo till ett gemensamt bolag med Purspot där Northmill behåller en minoritetspost.
”Det vi är extremt stolta över är vårt rekordresultat och att vi har växt lönsamheten genom att öka våra intäkter. Samtidigt har vi minskat våra kreditförluster och blivit mer skalbara än föregående år”, säger Julie Chatterjee, vd för Northmill Group, till Realtid.
Företagssidan driver tillväxten
Det tydligaste skiftet i kvartalet ligger i företagssegmentet. Företagsportföljen uppgick till 2 483 miljoner kronor, mot 551 miljoner för ett år sedan. B2B står nu för cirka 32 procent av den totala portföljen, jämfört med omkring 12 procent i fjol.
Hela utlåningen ligger på bankens egen balansräkning, enligt Chatterjee. Produkten är en kreditlimit där banken tar betalt endast för den utnyttjade delen, vilket hon beskriver som ovanligt på marknaden.
”Vi har växt snabbt, men vi har gjort det med en kontrollerad kreditrisk”, säger hon och pekar på att banken rekryterat ett underwriting-team med bakgrund i storbankerna
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Konsumentportföljen växte samtidigt 27 procent till 5 282 miljoner kronor. Antalet kortkunder nådde 262 000, en ökning med 208 procent på ett år, av totalt 284 000 aktiva kunder.
Banken har tidigare beskrivit kortet som en instegsprodukt som ska leda kunderna vidare till fler tjänster. Transaktionsintäkterna från de båda segmenten summerade till 27 miljoner kronor i kvartalet, en ökning med 42 procent, varav 19 miljoner på konsumentsidan.
Diversifiering bakom lägre kreditförluster
Kreditförlusterna netto sjönk med en procentenhet till 4,6 procent. Chatterjee förklarar nedgången med bredare verksamhet snarare än med förbättrad kvalitet i den befintliga konsumentutlåningen.
”Det vi gjorde för två år sedan var att vi strategiskt beslutade att även erbjuda våra tjänster till företagskunder, och den portföljen har växt. Och sen har vi på B2C-sidan lanserat ett bolån och fokuserat väldigt mycket på våra samlingslån”, säger hon.
”Kreditrisken har gått ner genom de här olika insatserna. Det är en diversifiering både inom B2C-segmentet och att vi har lagt till en helt ny vertikal”.
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I april stärkte banken kapitalbasen genom en emission av en Additional Tier 1-obligation om 275 miljoner kronor, den första i bankens historia. På frågan om mer kapital behövs hänvisar Chatterjee till bankens löpande arbete.
”Vi ser alltid över vår kapitalstruktur och vi växer utifrån de förutsättningarna”.
Lönekontot återstår
I en intervju med Dagens PS i oktober förra året var beskedet att Northmill skulle vara en fullservicebank för både företag och privatpersoner i slutet av 2026. På företagssidan är banken redan där, enligt Chatterjee. På konsumentsidan är tidplanen mer osäker.
”Det som egentligen fattas är ett lönekonto. Det är någonting som vi tittar på. Sen får vi se om det blir 2026 eller 2027”, säger hon.
En eventuell börsnotering vill hon inte kommentera närmare.
”Mitt uppdrag är att växa banken. Vi har en fyraårig plan och det är den vi fokuserar på, och utvärderar olika möjligheter kontinuerligt.”
Trots en svensk bankmarknad med många aktörer ser hon inte konkurrensen som ett hinder.
”Det finns många aktörer, men det finns plats för alla”, säger hon och beskriver bankens metod som stegvis snarare än omvälvande: ”Innovation betyder inte att man behöver vara disruptiv.”