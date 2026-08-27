Revolut lanserar kryptomynt: Men inte i Sverige

Trots varumärket är myntet inte Revoluts eget. Som Decrypt rapporterar ges EURR ut av Bridge Building S.A., ett Luxemburgbolag med tillstånd från finansinspektionen CSSF som både kryptotjänsteleverantör och e-penninginstitut.

Bolaget ägs av Bridge, den stablecoin-infrastruktur som Stripe köpte för 1,1 miljarder dollar i en affär som slutfördes i februari 2025. Bridge håller och förvaltar reserverna, medan Revolut står för distributionen genom ett cypriotiskt dotterbolag under MiCA.

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Varje token kan lösas in till nominellt värde, och medlen bakom förvaras på segregerade konton i reglerade banker eller placeras i likvida eurodenominerade instrument, skriverCoinDesk. Token finns på Ethereum och Polygon.

Marknaden är minimal

CoinDesk rapporterar att Bridges egen reservsida visade 374 EURR i omlopp vid publiceringstillfället. Hela stablecoin-marknaden är värd över 300 miljarder dollar, men euromynten utgör mindre än 800 miljoner dollar av det.

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Revoluts argument för produkten är att kunderna får ett eurobaserat alternativ utan dollarexponering, skriver Electronic Payments International.

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Att utgivaren ägs av ett amerikanskt bolag nämns inte i den formuleringen.