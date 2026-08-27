Revolut har börjat rulla ut EURR, ett kryptomynt låst till en euro, i sin app. Utrullningen omfattar i ett första steg utvalda kunder i Danmark, Polen och Portugal. Sverige finns inte med i den första omgången.
Revolut lanserar kryptomynt: Men inte i Sverige
Trots varumärket är myntet inte Revoluts eget. Som Decrypt rapporterar ges EURR ut av Bridge Building S.A., ett Luxemburgbolag med tillstånd från finansinspektionen CSSF som både kryptotjänsteleverantör och e-penninginstitut.
Bolaget ägs av Bridge, den stablecoin-infrastruktur som Stripe köpte för 1,1 miljarder dollar i en affär som slutfördes i februari 2025. Bridge håller och förvaltar reserverna, medan Revolut står för distributionen genom ett cypriotiskt dotterbolag under MiCA.
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Varje token kan lösas in till nominellt värde, och medlen bakom förvaras på segregerade konton i reglerade banker eller placeras i likvida eurodenominerade instrument, skriverCoinDesk. Token finns på Ethereum och Polygon.
Marknaden är minimal
CoinDesk rapporterar att Bridges egen reservsida visade 374 EURR i omlopp vid publiceringstillfället. Hela stablecoin-marknaden är värd över 300 miljarder dollar, men euromynten utgör mindre än 800 miljoner dollar av det.
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Revoluts argument för produkten är att kunderna får ett eurobaserat alternativ utan dollarexponering, skriver Electronic Payments International.
Att utgivaren ägs av ett amerikanskt bolag nämns inte i den formuleringen.
MiCA skulle hålla euron europeisk
Regelverket var tänkt att förankra euromynt i Europa. Kravet på att större utgivare håller minst 60 procent av reserverna i fick EU-bankinlåning Tether att avstå från auktorisation, vilket lämnade Circles USDC och EURC som enda stablecoins med e-penningtillstånd i registret, skriver The Next Web.
Samtidigt är ECB skeptisk. Enligt Decrypt sa Christine Lagarde i maj att euro-stablecoins inte är ett effektivt sätt att stärka eurons internationella roll, och pekade på risken för plötsligt inlösentryck och på svagare genomslag för styrräntan om inlåning lämnar bankerna.
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Bryssel förbereder en översyn av MiCA under 2027 för att fånga in utländska utgivare, en fråga som berör just ett euromynt med utgivare i Luxemburg under amerikanskt ägarskap.
Vad som gäller för svenska kunder
Revolut uppger att bredare EES-tillgänglighet och mynt i andra valutor kommer senare i år, förutsatt regulatorisk beredskap. Bolaget har inte angett något datum för Sverige.
För svenska privatpersoner gäller att Skatteverket behandlar kryptotillgångar som andra tillgångar.
Varje växling, byte eller betalning räknas som en avyttring och ska redovisas på blankett K4, omräknat i kronor. Ett mynt som ligger stilla mot euron rör sig mot kronan, och utlöser deklarationsplikt vid varje transaktion.