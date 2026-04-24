Ryssland sänker räntan när ekonomin säckar ihop

Ifrågasätts av Sverige

Bilden av ett välmående Ryssland ifrågasätts dock av svenska underrättelseexperter.

Must-chefen Thomas Nilsson sa i en intervju med Financial Times att de officiella ekonomiska siffrorna sannolikt är manipulerade, och att den verkliga inflationen och budgetunderskottet kan vara betydligt större än vad som rapporteras officiellt.

Han beskriver krigsproduktionen som en ohållbar tillväxtmotor.

”De har fortfarande ett systemproblem. Det är inte en hållbar tillväxtmodell att producera material för kriget som sedan förstörs på slagfältet, sade Nilsson.

Putin kräver förklaringar

Problemen är inte abstrakta. Officiella ryska siffror visar att BNP backade med 1,8 procent i början av 2026, jämfört med samma period året innan, trots att centralbanken hade räknat med en tillväxt på 1,6 procent.

ANNONS

Energiintäkterna föll med hela 45 procent under första kvartalet, medan de statliga utgifterna ökade med 17 procent.

President Vladimir Putin krävde förklaringar från regeringen och centralbanken och pekade på nedgångar i tillverkningsindustrin, industriproduktionen och byggsektorn, där den sistnämnda föll 16 respektive 14 procent i januari och februari.

Centralbanken försvarade sänkningen med att arbetsmarknaden visar tecken på att lätta upp efter en längre period av brist på arbetskraft.

Signalerna pekade mot att den monetära åtstramningen sakta börjar bita. Samtidigt öppnade banken för möjligheten att strama åt politiken igen om statsutgifterna ökar eller budgetunderskottet växer.

Marknadsreaktionen var nedåt. Det rubbeldenominerade MOEX-indexet föll 0,6 procent i eftermiddagshandeln efter beskedet. Nästa räntemöte hålls den 19 juni.