Rysslands centralbank sänkte på fredagen styrräntan med 0,5 procentenheter till 14,5 procent, den åttonde sänkningen i rad sedan landet inledde sin penningpolitiska lättnadsperiod. Det sker mot bakgrund av en ekonomi som uppvisar allt tydligare svagheter.
Ryssland sänker räntan när ekonomin säckar ihop
Sänkningen var väntad av analytiker, men centralbanken varnade samtidigt för att inflationsriskerna kvarstår.
Årstakten för inflation låg på 5,7 procent per den 20 april, och banken upprepade sitt mål om att nå 4 procent till 2027. Prognosen för BNP-tillväxt 2026 lämnades oförändrad i spannet 0,5 till 1,5 procent, skriver The Moscow Times.
Lägsta nivå sedan toppen
Sänkningen innebär att styrräntan nu är nere på sin lägsta nivå sedan toppen på 21 procent under 2025, dit den drevs för att kyla en överhettad krigsdriven ekonomi.
Det gör den ryska centralbanken till ett undantag bland världens centralbanker, av vilka många i stället överväger höjningar till följd av den inflationsimpuls som Mellanösternkrigets energieffekter medfört, skriver Wall Street Journal.
Som stor energiproducent är Ryssland mindre sårbart för störningarna i Hormuzsundet än många andra länder, och de höga oljepriserna ger ett välkommet tillskott till statskassan.
Ifrågasätts av Sverige
Bilden av ett välmående Ryssland ifrågasätts dock av svenska underrättelseexperter.
Must-chefen Thomas Nilsson sa i en intervju med Financial Times att de officiella ekonomiska siffrorna sannolikt är manipulerade, och att den verkliga inflationen och budgetunderskottet kan vara betydligt större än vad som rapporteras officiellt.
Han beskriver krigsproduktionen som en ohållbar tillväxtmotor.
”De har fortfarande ett systemproblem. Det är inte en hållbar tillväxtmodell att producera material för kriget som sedan förstörs på slagfältet, sade Nilsson.
Putin kräver förklaringar
Problemen är inte abstrakta. Officiella ryska siffror visar att BNP backade med 1,8 procent i början av 2026, jämfört med samma period året innan, trots att centralbanken hade räknat med en tillväxt på 1,6 procent.
Energiintäkterna föll med hela 45 procent under första kvartalet, medan de statliga utgifterna ökade med 17 procent.
President Vladimir Putin krävde förklaringar från regeringen och centralbanken och pekade på nedgångar i tillverkningsindustrin, industriproduktionen och byggsektorn, där den sistnämnda föll 16 respektive 14 procent i januari och februari.
Centralbanken försvarade sänkningen med att arbetsmarknaden visar tecken på att lätta upp efter en längre period av brist på arbetskraft.
Signalerna pekade mot att den monetära åtstramningen sakta börjar bita. Samtidigt öppnade banken för möjligheten att strama åt politiken igen om statsutgifterna ökar eller budgetunderskottet växer.
Marknadsreaktionen var nedåt. Det rubbeldenominerade MOEX-indexet föll 0,6 procent i eftermiddagshandeln efter beskedet. Nästa räntemöte hålls den 19 juni.