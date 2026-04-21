Ryska skolor tvingas stänga för att finansiera kriget

I skuggan av Rysslands fortsatta krig i Ukraina pressas statens finanser, som Realtid har berättat om tidigare.

Konsekvenserna märks inte bara bland landets tjänstemän, utan också långt från frontlinjen bland vanliga ryssar.

I den lilla byn Nikolsk i Archangelskregionen försöker invånarna nu försvara sin överlevnad när nedskärningar hotar grundläggande välfärd och samhällsservice.

Nedläggning hotar skolan

Nikolsk har länge setts som ett undantag i den ryska landsbygdsutvecklingen. Med omkring 700 invånare har byn vuxit något under de senaste åren, i kontrast till många andra orter som avfolkats.

En avgörande faktor har varit lokalt entreprenörskap, inte minst inom jordbruket, där större gårdar skapat arbetstillfällen och stabilitet.

Trots detta står byn inför ett avgörande hot. Lokala myndigheter, som följer direktiv från Moskva, har föreslagit att de högre årskurserna i byns skola ska avskaffas, skriver The Economist som rapporterar ifrån byn.

Beslutet motiveras med behovet av besparingar i en ekonomi som i allt högre utsträckning prioriterar militära utgifter. Om förändringen genomförs skulle elever tvingas pendla över två mil till närmaste större ort.