Det kostar att bedriva krig. Det märks nu i de ryska finanserna som tar pengar från välfärden. Men en by vägrar ge upp.
Ryska skolor tvingas stänga för att finansiera kriget
I skuggan av Rysslands fortsatta krig i Ukraina pressas statens finanser, som Realtid har berättat om tidigare.
Konsekvenserna märks inte bara bland landets tjänstemän, utan också långt från frontlinjen bland vanliga ryssar.
I den lilla byn Nikolsk i Archangelskregionen försöker invånarna nu försvara sin överlevnad när nedskärningar hotar grundläggande välfärd och samhällsservice.
Nedläggning hotar skolan
Nikolsk har länge setts som ett undantag i den ryska landsbygdsutvecklingen. Med omkring 700 invånare har byn vuxit något under de senaste åren, i kontrast till många andra orter som avfolkats.
En avgörande faktor har varit lokalt entreprenörskap, inte minst inom jordbruket, där större gårdar skapat arbetstillfällen och stabilitet.
Trots detta står byn inför ett avgörande hot. Lokala myndigheter, som följer direktiv från Moskva, har föreslagit att de högre årskurserna i byns skola ska avskaffas, skriver The Economist som rapporterar ifrån byn.
Beslutet motiveras med behovet av besparingar i en ekonomi som i allt högre utsträckning prioriterar militära utgifter. Om förändringen genomförs skulle elever tvingas pendla över två mil till närmaste större ort.
Sker på många mindre orter
Utvecklingen speglar en bredare trend. Antalet landsbygdsskolor i Ryssland har minskat kraftigt sedan början av 2000-talet, vilket ofta lett till att hela samhällen försvunnit.
Tidigare förklarades nedläggningar med demografiska förändringar och lärarbrist, men nu pekar myndigheter öppet på att det är på grund av besparingar kopplade till kriget.
Samtidigt har det lokala inflytandet på dessa platser minskat. En reform har avskaffat tidigare former av självstyre, vilket innebär att beslut i praktiken fattas centralt.
”Det är då motståndet inleds”
Invånarnas möjligheter att påverka har därmed begränsats, något som skapat frustration och misstro.
”När de kommer och säger att allt redan är bestämt åt oss, det är då motståndet inleds”, säger Igor Kobelev till The Economist.
Motståndet i Nikolsk har ändå varit tydligt. Invånarna har organiserat möten, skickat in överklaganden och försökt initiera en lokal folkomröstning för att stoppa förändringen.
Myndigheterna har hittills avvisat dessa initiativ, och frågan har nu gått vidare till rättslig prövning.
