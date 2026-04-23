USA betalar miljarder i ränta varje dag – riskerar fall

Finns historiska paralleller

Både demokratiska och republikanska administrationer har bidragit till skuldökningen genom expansiv finanspolitik över flera år.

Historiska paralleller pekar på riskerna. Under 1500-talet försvagades det spanska imperiet av omfattande skuldfinansiering, medan franska revolutionen delvis föregicks av ekonomiska obalanser i Frankrike.

Samtidigt finns exempel där liknande situationer inte lett till omedelbar nedgång, som i Storbritannien, där lägre upplåningskostnader mildrade effekterna.

Oro uttrycks även från näringsliv och finanssektor. Investeraren Ray Dalio har varnat för att stigande räntebetalningar riskerar att tränga undan offentliga investeringar.

Hoppas på ökad produktivitet

Jamie Dimon, vd för JP Morgan Chase, har lyft risken för marknadsoro om utvecklingen inte hanteras, och även Jerome Powell, chef för Federal Reserve, har pekat på behovet av åtgärder för att hantera budgetunderskottet.

En ytterligare riskfaktor är räntenivåerna. Om avkastningen på amerikanska statsobligationer stiger mer än väntat kan skuldbördan öka kraftigt, vilket skulle förvärra trycket på statsfinanserna.

Trots den negativa utvecklingen finns möjliga motkrafter.

Ökad produktivitet, särskilt genom teknologiska framsteg som artificiell intelligens, lyfts fram som en potentiell väg att stärka ekonomin och förbättra balansen mellan skuldkostnader och andra statliga utgifter.

