Efter MedMera-köpet: Morrow kan tänkas sälja

Tillgångarna förväntas tillträda i samband med MedMera-transaktionen, som enligt banken beräknas slutföras under första halvan av juli.

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Morrow Bank uppger att man för diskussioner med externa parter om potentiella möjligheter och att Ernst & Young AB har anlitats som finansiell rådgivare i utvärderingen.

Något slutligt beslut om en transaktion har inte fattats, och banken betonar att det inte finns någon garanti för att samtalen leder till en affär.

Köpte från Coop i stor affär

Bakgrunden är det förvärv som offentliggjordes i mars. Morrow Bank köpte då MedMera Bank från Kooperativa Förbundet i en affär värd 1 960 miljoner kronor, vilket gör den nordiska nischbanken till en av de ledande aktörerna inom konsumentfinansiering i Norden.

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Affären innebär att Morrow Banks kombinerade bruttoutlåning stiger till 28,2 miljarder kronor, jämfört med 16,9 miljarder kronor som fristående bank.

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Kooperativa Förbundet, som säljer banken, kvarstår som en av de större ägarna i den sammanslagna banken.

Har växt snabbt

Förvärvet av MedMera är det fjärde på mindre än två år för Morrow Bank, som under 2025 även köpte låneportföljer från Lunar Bank, Qliro och Moank till ett sammanlagt värde av tre miljarder kronor.

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Vd Øyvind Oanes har tidigare uppgett att förvärv förblir en viktig del av tillväxtstrategin, och att banken efter MedMera-affären har god kapacitet att genomföra fler transaktioner.

Tillträdet i MedMera-affären väntas ske i början av tredje kvartalet 2026, efter godkännande på bolagets årsstämma den 28 april samt sedvanliga myndighetsgodkännanden.