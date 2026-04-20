Den ryska ekonomin riskerar en skarp nedgång, och de officiella siffrorna från landet är manipulerade. Det menar Mustchefen Thomas Nilsson.
Sveriges analys: Rysslands ekonomi mycket sämre än trott
Hur mår egentligen Rysslands ekonomi? Frågan har diskuterats intensivt sedan invasionen av Ukraina 2022.
Nu menar Sveriges militära underrättelsetjänst (Must) att Rysslands ekonomi visar tydliga svaghetstecken trots ökade oljeintäkter i spåren av konflikten i Mellanöstern.
Bakom den tillfälliga förstärkningen av statskassan döljer sig strukturella problem som riskerar att fördjupas på sikt.
”Inte hållbar modell”
Bedömningen är att Ryssland är beroende av mycket höga oljepriser under en längre period för att täcka sitt budgetunderskott och stabilisera ekonomin.
Samtidigt pekar utvecklingen på att tillväxten i stor utsträckning drivs av krigsrelaterad produktion.
”De har fortfarande ett systemproblem. Det är inte en hållbar tillväxtmodell att producera material för kriget som sedan förstörs på slagfältet”, säger Mustchefen Thomas Nilsson i en intervju med Financial Times.
Problem har dessutom spridit sig till försvarsindustrin, som länge varit en central motor i ekonomin.
Finns tydliga indikatorer
Enligt svenska underrättelseuppgifter präglas sektorn av ineffektivitet, ekonomiska förluster och beroende av statliga krediter.
Undantaget är delar av drönarindustrin och vissa avancerade vapensystem där investeringar fortsatt prioriteras.
Samtidigt finns indikationer på att ryska myndigheter manipulerar ekonomisk statistik för att ge en mer stabil bild än vad som motsvarar verkligheten.
”Kan inte fly”
Inflationen bedöms vara högre än officiella siffror, och budgetunderskottet kan vara betydligt större än vad som rapporteras.
”Om man har skapat ett system som Putin har kanske han inte vet hur dålig den ekonomiska situationen egentligen är. Men även med den falska information han får kan man i slutändan inte fly från allt detta”, säger Nilsson.
Det finns även signaler som skulle kunna tyda på ökade risker i banksystemet, vilket Fortune har skrivit om.
Nedgång väntas
Officiella ryska uppgifter visar redan på en svag utveckling, med minskad BNP i början av året och nedgång i viktiga sektorer som industri och byggande.
Försämrade externa förutsättningar påverkar både export och import negativt, vilket ytterligare pressar ekonomin.
Internationella prognoser räknar med att inflationen gradvis ska falla under året.
Den svenska analysen pekar dock på att Ryssland står inför antingen en långvarig nedgång eller en mer abrupt ekonomisk kris.
