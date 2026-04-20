Sveriges analys: Rysslands ekonomi mycket sämre än trott

Hur mår egentligen Rysslands ekonomi? Frågan har diskuterats intensivt sedan invasionen av Ukraina 2022.

Nu menar Sveriges militära underrättelsetjänst (Must) att Rysslands ekonomi visar tydliga svaghetstecken trots ökade oljeintäkter i spåren av konflikten i Mellanöstern.

Bakom den tillfälliga förstärkningen av statskassan döljer sig strukturella problem som riskerar att fördjupas på sikt.

”Inte hållbar modell”

Bedömningen är att Ryssland är beroende av mycket höga oljepriser under en längre period för att täcka sitt budgetunderskott och stabilisera ekonomin.

Samtidigt pekar utvecklingen på att tillväxten i stor utsträckning drivs av krigsrelaterad produktion.

”De har fortfarande ett systemproblem. Det är inte en hållbar tillväxtmodell att producera material för kriget som sedan förstörs på slagfältet”, säger Mustchefen Thomas Nilsson i en intervju med Financial Times.

Problem har dessutom spridit sig till försvarsindustrin, som länge varit en central motor i ekonomin.