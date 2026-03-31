Europeiska företag minskar sina utsläpp betydligt snabbare än konkurrenter i andra delar av världen och har under det senaste året omvandlat sitt miljöarbete till ekonomiska vinster på 67 miljarder euro.
Europa tjänar miljarder när USA drar sig ur klimatomställningen
De 67 miljarderna motsvarar mer än en tredjedel av de totalt 190 miljarder euro i realiserade klimatmöjligheter som identifierats globalt under det senaste året.
Europeiska företag minskar dessutom sina utsläpp ungefär 60 procent snabbare än motsvarande bolag globalt, det visar CDP Corporate Health Check 2026 Europe.
Nordiska företag sticker ut
De nordiska företagen sticker ut i sammanhanget.
Klimatledande bolag i Norden har realiserat 1,6 miljarder euro i ekonomiska möjligheter, och 19 procent av nordiska företag når den högsta ledarskapsnivån inom klimatarbete, jämfört med 16 procent i Europa som helhet.
Rapporten visar samtidigt på växande klyftor mellan europeiska länder.
Spanien och Frankrike toppar listan med 25 respektive 24 procent av företagen på ledande nivå inom klimatarbete.
Därefter följer Irland med 22 procent, medan Tyskland hamnar i botten av jämförelsen med enbart 10 procent.
En framgångsfaktor gemensamt
Enligt CDP är ett centralt mönster bland de mest framgångsrika företagen att de kopplar ersättning till miljöresultat.
Bland klimatledande företag i Europa gäller detta samtliga bolag, medan motsvarande siffra är 72 procent för de som leder inom skogsfrågor och 66 procent för de som leder inom vattenfrågor.
”Klimatförändringar och förlust av natur omformar kostnadsstrukturer och leveranskedjor inom alla sektorer. Företag som agerar tidigt och investerar i hållbara strategier kommer att vara de som definierar Europas nästa fas av ekonomisk motståndskraft och tillväxt”, säger Ariane Coulombe, Market Director EMEA på CDP.
Inget hot mot de offentliga finanserna
Resultaten sammanfaller med en ny studie beställd av EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, som drar slutsatsen att klimatomställningen inte utgör något hot mot de offentliga finansernas hållbarhet.
Studien jämför ekonomiska scenarier fram till 2050 med hjälp av två makroekonomiska modeller och konstaterar att eventuella justeringar av skattesatser till följd av omställningen skulle bli begränsade.
Intäkterna från koldioxidprissättning väntas nå sin topp i mitten av 2030-talet och motsvara mer än en procent av BNP, vilket delvis kompenserar för minskade skatteintäkter från fossila bränslen.