Finfluencers riskerar fängelse när lagen skärps

Syftet med förändringen är att komma åt verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt och organiserad brottslighet.

Genom kriminaliseringen får Ekobrottsmyndigheten tillgång till tvångsmedel och kan utreda misstänkta aktörer på ett helt annat sätt än tidigare.

Lagändringen träffar brett. Tillståndsplikt gäller redan i dag för bland annat banker, värdepappersbolag, fonder och betaltjänstföretag.

Finfluencers utan tillstånd påverkas

Nu påverkas även mindre aktörer, till exempel emissionsgaranter och så kallade finfluencers som ger investeringsråd i sociala medier, rapporterar Dagens Juridik

Beroende på hur verksamheten bedrivs kan den klassas som tillståndspliktig, och därmed snart som brottslig om tillstånd saknas.

Särskilt emissionsgaranter befinner sig i en gråzon. Verksamheten blir tillståndspliktig om den anses bedrivas yrkesmässigt, men var gränsen går är oklart. Även upplägg med undergaranter utan tillstånd pekas ut som rättsligt riskabla.

Konsekvenserna kan bli böter och fängelsestraff

Konsekvenserna av en felbedömning blir nu betydligt allvarligare. Medverkansreglerna i brottsbalken innebär dessutom att även den som främjar någon annans olovliga verksamhet kan hållas straffrättsligt ansvarig.

Osäkert var gränserna går

Osäkerheten kring var gränserna går kvarstår. Tills ny praxis utvecklas uppmanas aktörer att noggrant analysera om deras verksamhet kräver tillstånd och säkerställa att de inte indirekt medverkar till någon annans brottsliga finansiella verksamhet.