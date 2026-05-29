Bitcoin är "en hund med loppor" – nya miljarder har gått upp i rök

Den starka trenden på kryptomarknaden har brutits tvärt under maj månads andra hälft, och de senaste dagarnas prisras har raderat ut flera veckors uppgångar.

Bitcoin föll under den senaste veckan backat över 4 procent och pressades som lägst ner under den kritiska 73 000-dollarsgränsen – en nivå som inte setts sedan början av april. Trots en svag stabilisering runt 73 400 dollar summerar ledande kryptovalutor en tung vecka med kraftiga nedgångar.

Det plötsliga prisfallet har utlöst en våg av tvångslikvidationer på derivatbörserna. Färska data från CoinGlass visar att positioner till ett värde av hisnande 928,8 miljoner dollar stängts tvångsmässigt under de senaste 24 timmarna efter att handlare tagit för stora risker.

Det är framför allt optimistiska köpare som drabbats, där så kallade ”bullish bets” stod för hela 869,3 miljoner dollar av de ut raderade värdena.

Som vanligt i dessa sammanhang är det de största tillgångarna som driver volymerna. Bitcoin-relaterade kontrakt stod för 365,1 miljoner dollar av likvidationerna, medan Ethereum backade ännu hårdare med ett veckofall på över 6 procent, skriver TradingView.

Ethereum handlas nu kring 1 990 dollar, dess lägsta nivå sedan mars, vilket kostade derivathandlare 242 miljoner dollar. Fallet ner till mindre altcoins är dramatiskt; Solana landade på en tredjeplats med betydligt mer blygsamma 26 miljoner dollar i likviderade kontrakt.

Nedgången har väckt en djupare debatt om Bitcoins roll i det globala finansiella systemet. Medan det breda Nasdaq-indexet, S&P 500 och guldpriset har levererat urstarka resultat det senaste året, har Bitcoin tappat mer än 30 procent av sitt värde under samma period.

Denna totala frikoppling från aktie- och råvarurallyn har fått marknadskommentatorer att tala om att någonting är fundamentalt fel eller att marknaden utsätts för koordinerad manipulation.

Bitcoin är en ”hund med loppor”

Det finns dock de som ser raset som en klassisk köpmöjlighet för den med is i magen. Profilerade investeraren Anthony Pompliano, vd för Professional Capital Management, liknade nyligen Bitcoin vid en ”hund med loppor” i en intervju med CNBC, enligt Benzinga. Han betonar att tillgången just nu är helt avvisad av känslomässiga anledningar och samma investerare flockas istället kring heta AI-aktier.

Enligt Anthony Pompliano är det just i dessa stunder man ska agera kontracykliskt. Så länge den amerikanska centralbanken och regeringen fortsätter att trycka pengar och urholka dollarns värde, menar han att Bitcoins långsiktiga uppsida är intakt.

Tidpunkten för nästa vändning är svår att pricka, men han håller fast vid sitt långsiktiga mål om att kryptovalutan förr eller senare når en miljon dollar.