Bankskatt hotas av EU – samtidigt vill S införa en ny

Riskskatten trädde i kraft den 1 januari 2022 och gäller kreditinstitut vars skuldmassa överstiger ett visst gränsvärde, i praktiken bara de allra största aktörerna.

Enligt Bankföreningen omfattas endast nio kreditinstitut, trots att marknaden består av runt 130 aktörer. Just selektiviteten är central i kritiken. Generaladvokaten ifrågasätter både skattens syfte och omfattning och pekar på brister i beredningen och förenligheten med EU:s statsstödsregler.

Bankföreningen kom tillbaka efter förlust

Bankföreningen, som driver målet, förlorade i EU-tribunalen 2024 men överklagade till EU-domstolen. I maj 2026 gick generaladvokaten helt på föreningens linje.

”Väldigt glädjande”, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg till EFN.

Han påminner om att EU-domstolen i 70–80 procent av fallen följer generaladvokatens yttrande. Skulle skatten ogillas tror han att den börjar gälla tidigast 2028, då har den enligt honom ”varit olaglig i sex år”.

Ett beslut från EU-kommissionen kan dröja till hösten 2027.