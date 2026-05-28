Citigroup hade länge svårt att hänga med rivalerna på Wall Street. Nu visar banken sitt starkaste resultat på tio år efter en period av omfattande nedskärningar och omorganisation
Citichefen kapade 20 000 jobb – nu hyllas hon av Wall Street
När Jane Fraser tog över som vd 2021 var banken ifrågasatt för svag lönsamhet och satt fast i en komplex organisation som var svår att styra.
Fem år senare redovisar Citi sitt starkaste kvartalsresultat på ett decennium. Intäkterna steg till 24,6 miljarder dollar under första kvartalet 2026 samtidigt som nettovinsten ökade med 42 procent till 5,8 miljarder dollar.
Avkastningen på materiellt eget kapital (ROTCE) uppgick till 13,1 procent under första kvartalet 2026 – nivåer som närmar sig de största konkurrenterna på Wall Street. Måttet är ett centralt lönsamhetsmått för banker.
Sedan Fraser tog över som vd har Citi-aktien samtidigt stigit med över 80 procent.
Fraser började med att riva upp strukturen
Frasers första stora drag när hon tog vid som vd var att riva upp organisationskartan.
Den tidigare modellen med överlappande lager och geografiska silos ersattes av fem tydligare affärsområden. Samtidigt togs flera mellanchefsled bort och retailbanking avvecklades i 14 länder.
Tusentals har fått gå
Som en del av omstruktureringen har Citi redan tagit bort tusentals tjänster. Totalt väntas omkring 20 000 jobb vara borta när omstruktureringen är fullt genomförd.
Fraser har beskrivit detta som nödvändigt för att frigöra kapital och modernisera banken, men internt har processen väckt oro och kritik.
Samtidigt har flera av hennes topprekryteringar hamnat i blåsväder efter anklagelser om hård ledarstil och mobbning.
Fraser har stått fast vid att förändringen kräver både disciplin och tydlighet — och att alla inte kommer vilja följa med på resan.
En helt ny kultur odlas
Fraser har länge talat om att bygga en ”mänsklig bank”, men de senaste åren har tonen förändrats.
Hon har uppmanat medarbetare som inte stödjer förändringen att ”kliva av tåget” och markerat att Citi inte längre ger ”A för ansträngning”. Resultat ska väga tyngre än intentioner.
Vissa ser det som en nödvändig uppstädning efter år av intern tröghet. Kritikerna varnar för att hårdare krav riskerar att underminera den mer inkluderande kultur Fraser tidigare förespråkat.
Från sanering till tillväxt
Efter fem år av renodling och kostnadsjakt menar Fortune att Citi nu går in i nästa fas: tillväxt.
I oktober utsågs Fraser även till styrelseordförande. Det är första gången på två decennier som Citi låter vd:n bära båda rollerna. Det ses som en tydlig signal om att banken tror på hennes långsiktiga plan.