Citichefen kapade 20 000 jobb – nu hyllas hon av Wall Street

När Jane Fraser tog över som vd 2021 var banken ifrågasatt för svag lönsamhet och satt fast i en komplex organisation som var svår att styra.

Fem år senare redovisar Citi sitt starkaste kvartalsresultat på ett decennium. Intäkterna steg till 24,6 miljarder dollar under första kvartalet 2026 samtidigt som nettovinsten ökade med 42 procent till 5,8 miljarder dollar.

Avkastningen på materiellt eget kapital (ROTCE) uppgick till 13,1 procent under första kvartalet 2026 – nivåer som närmar sig de största konkurrenterna på Wall Street. Måttet är ett centralt lönsamhetsmått för banker.

Sedan Fraser tog över som vd har Citi-aktien samtidigt stigit med över 80 procent.

Fraser började med att riva upp strukturen

Frasers första stora drag när hon tog vid som vd var att riva upp organisationskartan.



Den tidigare modellen med överlappande lager och geografiska silos ersattes av fem tydligare affärsområden. Samtidigt togs flera mellanchefsled bort och retailbanking avvecklades i 14 länder.

