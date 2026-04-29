29 apr.
2026

Swedbank skär ner över 500 tjänster

Kvartalsrapport från Swedbank. Arkivbild Foto: Christine Olsson/TT
Edvard Lundkvist

Swedbank inleder ett omfattande sparpaket som innebär att 550 tjänster ska bort fram till slutet av 2027.

Målet är att minska personalstyrkan till 16 800 heltidstjänster för att nå årliga besparingar på cirka 1 miljard kronor från och med 2028.

Omorganisationen beräknas kosta 1,3 miljarder kronor i engångskostnader under nästa år, rapporterar SVT.

Lägre vinst än Q1 2026

Samtidigt aviserar vd Jens Henriksson att banken avser att sälja fakturatjänsten Payex. Affären görs för att renodla strategin kring kort- och konsumentkrediter samt frigöra kapital.

I delårsrapporten för första kvartalet redovisar banken en justerad vinst på 10,2 miljarder kronor, vilket är i linje med marknadens förväntningar trots ett sjunkande räntenetto på 11,1 miljarder kronor.

Edvard Lundkvist är chefredaktör på Realtid och tidigare redaktionschef på Dagens PS.

