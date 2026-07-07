Bankernas plan: Ta ut högre avgift vid kortbetalning

Flera av USA:s största banker undersöker möjligheten att köpa ett betalkortsnätverk från fintechbolaget Fiserv.

Det är ett drag som skulle kunna förändra den amerikanska betalningsmarknaden, och därigenom ha påverkan på resten av världen också.

Idén bakom köpet är nämligen att ge bankerna högre intäkter från korttransaktioner.

Finns ett tak

Enligt uppgifter har bland andra JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo och PNC Financial Services Group fört inledande samtal om att förvärva ett kortnätverk som ägs av Fiserv, avslöjar Wall Street Journal.

Något beslut har ännu inte fattats och flera banker bedöms redan ha avfärdat affären.

Bakgrunden är den så kallade Durbin-tillägget i den amerikanska Dodd-Frank-lagen från 2010.

Reglerna begränsar hur höga avgifter stora banker får ta ut från handlare vid korttransaktioner som går via externa kortnätverk.

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Banker som själva äger ett sådant nätverk omfattas däremot inte av samma avgiftstak.

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