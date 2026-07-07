Amerikanska banker har gått ihop för att försöka köpa ett betalkortnätverk. Det kan nämligen befria dem från ett avgiftstak enligt USA:s lag.
Bankernas plan: Ta ut högre avgift vid kortbetalning
Flera av USA:s största banker undersöker möjligheten att köpa ett betalkortsnätverk från fintechbolaget Fiserv.
Det är ett drag som skulle kunna förändra den amerikanska betalningsmarknaden, och därigenom ha påverkan på resten av världen också.
Idén bakom köpet är nämligen att ge bankerna högre intäkter från korttransaktioner.
Finns ett tak
Enligt uppgifter har bland andra JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo och PNC Financial Services Group fört inledande samtal om att förvärva ett kortnätverk som ägs av Fiserv, avslöjar Wall Street Journal.
Något beslut har ännu inte fattats och flera banker bedöms redan ha avfärdat affären.
Bakgrunden är den så kallade Durbin-tillägget i den amerikanska Dodd-Frank-lagen från 2010.
Reglerna begränsar hur höga avgifter stora banker får ta ut från handlare vid korttransaktioner som går via externa kortnätverk.
Banker som själva äger ett sådant nätverk omfattas däremot inte av samma avgiftstak.
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Större intresse nu
För bankerna handlar det om miljardbelopp i potentiella intäkter. De har länge hävdat att regleringen minskat utrymmet för kostnadsfria bankkonton och belöningsprogram kopplade till debitkort.
Handlare och förespråkare för regelverket menar däremot att lägre transaktionsavgifter har bidragit till lägre priser för konsumenterna.
Intresset för att äga ett eget kortnätverk har ökat sedan Capital One Financial tidigare i år slutförde köpet av Discover Financial Services.
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Kan stöta på patrull
Genom affären fick banken kontroll över ett eget betalningsnätverk och minskade beroendet av externa aktörer vid kortbetalningar.
En affär med Fiserv skulle kunna ge storbankerna liknande fördelar, men enligt uppgifterna finns en oro för att ett sådant upplägg skulle möta motstånd från lagstiftare, tillsynsmyndigheter och handeln.
Det skulle nämligen kunna uppfattas som ett sätt att kringgå den federala regleringen.
Fiserv äger kortnätverken STAR och Accel, som hanterar debitkortstransaktioner i USA. Bolaget har haft ett svagt börsår och aktien har fallit kraftigt jämfört med för ett år sedan.
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