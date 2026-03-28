Att lägga undan en slant till pensionen varje månad brukar uppmuntras. Men en regel gör att det faktiskt kan bli dyrt.
Flitigt sparande kan straffa sig – med lägre pension
Många svenska pensionärer riskerar att gå miste om tusentals kronor varje månad på grund av regler kring bostadstillägget, ett behovsprövat stöd för personer med låg pension.
Stödet är tänkt att komplettera pensionen för att täcka boendekostnader, men utbetalningarna påverkas inte bara av hyra och inkomst utan även av tillgångar.
För ensamstående pensionärer innebär detta att sparade medel över 100 000 kronor kan minska stödet, medan 200 000 kronor gäller för par, rapporterar Dagens PS.
Många som inte sökte
Systemets utformning gör att många som har sparat under sitt yrkesliv riskerar att få lägre bostadstillägg eller inget alls.
Trots att gränserna inte har justerats på över 25 år, har levnadskostnaderna ökat markant under samma period, vilket gör att stödet i praktiken blir mindre värdefullt för dagens pensionärer.
År 2020 uppskattade Pensionsmyndigheten att omkring 123 000 personer som hade rätt till bostadstillägg inte ens ansökte om det, vilket understryker hur osynligt stödet kan vara.
Har diskuterats i riksdagen
Frågan har diskuterats politiskt vid flera tillfällen, och förslag om att helt ta bort gränsen för sparade pengar har lagts fram i riksdagen, skriver News55.
Än så länge har inga förändringar implementerats, och kritiker menar att systemet riskerar att straffa dem som arbetat och sparat under hela livet.
Bostadstillägget kan uppgå till maximalt 7 290 kronor i månaden för ensamstående, vilket kan ha stor betydelse för många pensionärer som lever på marginalen.
Paradoxal situation
Samtidigt kan reglerna skapa en paradox där sparande – som normalt uppmuntras som trygghet inför ålderdomen – faktiskt minskar det ekonomiska stödet.
Experter och pensionärsorganisationer pekar på behovet av att modernisera systemet och justera gränserna för sparade tillgångar för att spegla dagens levnadskostnader och ekonomiska verklighet.
Framför allt handlar det om att göra pensionärsstödet mer rättvist och tillgängligt, så att det inte straffar dem som under hela livet lagt undan medel för trygghet och framtida behov.
