Flitigt sparande kan straffa sig – med lägre pension

Många svenska pensionärer riskerar att gå miste om tusentals kronor varje månad på grund av regler kring bostadstillägget, ett behovsprövat stöd för personer med låg pension.

Stödet är tänkt att komplettera pensionen för att täcka boendekostnader, men utbetalningarna påverkas inte bara av hyra och inkomst utan även av tillgångar.

För ensamstående pensionärer innebär detta att sparade medel över 100 000 kronor kan minska stödet, medan 200 000 kronor gäller för par, rapporterar Dagens PS.

Många som inte sökte

Systemets utformning gör att många som har sparat under sitt yrkesliv riskerar att få lägre bostadstillägg eller inget alls.

Trots att gränserna inte har justerats på över 25 år, har levnadskostnaderna ökat markant under samma period, vilket gör att stödet i praktiken blir mindre värdefullt för dagens pensionärer.

År 2020 uppskattade Pensionsmyndigheten att omkring 123 000 personer som hade rätt till bostadstillägg inte ens ansökte om det, vilket understryker hur osynligt stödet kan vara.