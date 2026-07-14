DNB Carnegie slår rekord – tjänade miljarder trots krig och börsoro

DNB Carnegie rapporterade en vinst före skatt på 1,4 miljarder norska kronor under andra kvartalet, skriver Dagens Næringsliv. Det kan jämföras med 1,1 miljarder norska kronor under första kvartalet och 1,3 miljarder norska kronor under motsvarande period förra året.

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Intäkterna landade på 3,3 miljarder norska kronor, upp från 3,2 miljarder norska kronor under samma kvartal 2025.

”Vi såg en god tillväxt i kundaffärerna, medan handelsintäkterna var svagare jämfört med föregående år”, säger DNB Carnegies vd Alexander Opstad.

Stark investment banking

Kundintäkterna ökade med 12 procent jämfört med andra kvartalet 2025, och Opstad beskriver utvecklingen inom investment banking som särskilt stark, med en tillväxt på 23 procent.

Uppgången drivs av hög aktivitet inom obligationsemissioner samt rådgivning kring fusioner och förvärv. Mäklarfirman har genomfört 48 transaktioner inom M&A under första halvåret och räknar med fortsatt god aktivitet.

”Vi är mycket nöjda med att kundintäkterna ökade med 12 procent jämfört med det andra kvartalet 2025. Resultatet inom investment banking har varit exceptionellt starkt, med en intäktsökning på 23 procent jämfört med föregående år, drivet av hög aktivitet inom obligationsemissioner och rådgivning vid företagstransaktioner, säger Alexander Opstad i en kommentar.

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Aktiemarknaden var enligt Opstad något svagare under andra kvartalet jämfört med föregående år, även om Norden stod för majoriteten av börsintroduktionerna i Europa under kvartalet. Marknaden har också påverkats av Irankriget, som bröt ut i slutet av februari och fick stor inverkan på oljepriset.

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Opstad, som nyligen befann sig i New York under fotbolls-VM, uttryckte samtidigt viss försiktighet kring den amerikanska AI-boomen: ”På kort sikt tror jag att marknaden är överköpt och att det finns en omedelbar nedåtrisk. Men jag känner också att det finns vissa krafter i spel här som vi kanske inte helt förstår omfattningen av ännu.”