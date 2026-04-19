Finansministern: Behövs fler europeiska stablecoins

Vid en kryptokonferens i Paris på fredagen sade Lescure att den låga volymen euro-kopplade stablecoins jämfört med dollarbaserade alternativ är ”not satisfactory”, enligt Reuters.

Missa inte: Mastercard köper kryptobolag för 17 miljarder. Realtid

Han välkomnade samtidigt det initiativ där tio europeiska banker, däribland ING, UniCredit och BNP Paribas, gått samman för att lansera en euro-kopplad stablecoin under andra halvåret 2026.

”Det är vad vi behöver och det är vad vi vill ha”, sa Lescure om initiativet, och tillade att han även starkt uppmanar banker att utforska tokeniserade insättningar.

Eurons globala roll i fokus

Uttalandet speglar en bredare europeisk oro.

I februari rapporterades det om hur EU-kommissionen tagit fram underlag inför ett möte med eurozonens finansministrar, där en central fråga var hur eurons globala roll kan stärkas, bland annat genom utgivning av euro-denominerade stablecoins och ökad gemensam EU-skuld.

Läs även: EU-länder vill kunna stoppa stablecoins – varnar för riskerna. Dagens PS

Bakgrunden är att euro-denominerade instrument i dag står för mindre än en procent av den snabbväxande stablecoin-marknaden, som domineras fullständigt av dollarbaserade tillgångar.