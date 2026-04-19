Frankrikes finansminister Roland Lescure uppmanar europeiska banker att ta täten i utvecklingen av euro-baserade stablecoins och tokeniserade insättningar. Det är för få eurodenominerade digitala tillgångar i omlopp, anser han.
Finansministern: Behövs fler europeiska stablecoins
Vid en kryptokonferens i Paris på fredagen sade Lescure att den låga volymen euro-kopplade stablecoins jämfört med dollarbaserade alternativ är ”not satisfactory”, enligt Reuters.
Han välkomnade samtidigt det initiativ där tio europeiska banker, däribland ING, UniCredit och BNP Paribas, gått samman för att lansera en euro-kopplad stablecoin under andra halvåret 2026.
”Det är vad vi behöver och det är vad vi vill ha”, sa Lescure om initiativet, och tillade att han även starkt uppmanar banker att utforska tokeniserade insättningar.
Eurons globala roll i fokus
Uttalandet speglar en bredare europeisk oro.
I februari rapporterades det om hur EU-kommissionen tagit fram underlag inför ett möte med eurozonens finansministrar, där en central fråga var hur eurons globala roll kan stärkas, bland annat genom utgivning av euro-denominerade stablecoins och ökad gemensam EU-skuld.
Bakgrunden är att euro-denominerade instrument i dag står för mindre än en procent av den snabbväxande stablecoin-marknaden, som domineras fullständigt av dollarbaserade tillgångar.
Finns risker
Världens största stablecoin, Tether, har mer än 185 miljarder dollar i omlopp, medan Société Générales euro-kopplade stablecoin, lanserad 2023, enbart har 107 miljoner euro i omlopp.
Det skapar risker. Kapital från Europa kan flöda till USA och driva upp efterfrågan på amerikanska tillgångar på bekostnad av europeiska, varnade EU-kommissionen.
Banksamarbetet för att möta detta heter Qivalis och inkluderar bland annat CaixaBank, ING, BNP Paribas och UniCredit. Projektet följer EU:s MiCA-reglering och siktar på lansering under andra halvåret 2026.
Analytiker på S&P Global Ratings räknar med att marknaden för euro-stablecoins kan växa från 650 miljoner euro till 1,1 miljarder euro år 2030 – driven främst av tokenisering av verkliga tillgångar snarare än betalningar.