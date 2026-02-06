Eurozonens finansministrar ska diskutera hur eurons globala roll kan stärkas genom utgivning av euro-denominerade stablecoins och mer gemensam EU-skuld.
EU planerar offensiv mot dollarn med stablecoins och gemensam skuld
Mest läst i kategorin
Investmentbanken levererar bästa kvartalet någonsin
DNB Carnegie avslutar 2025 med sitt starkaste kvartal någonsin, drivet av rekordintäkter inom råvaror och hög aktivitet på börsintroduktionsmarknaden. För helåret 2025 uppgick DNB Carnegies omsättning till 11,96 miljarder norska kronor, en ökning från 10,11 miljarder kronor året innan, ”När det gäller intäkterna var detta ett mycket bra kvartal. Även om jämförelsetalen från förra året …
Bitcoin rasar: Så mycket har du förlorat om du köpte i oktober
Oktober 2025 noterade bitcoin ett rekord på över 124 000 dollar. Sedan dess har stora delar av värdet gått upp i rök. Efter en stark uppgång från årets början var efterfrågan på bitcoin som högst i oktober i fjol. Som mest fick man betala 124 000 dollar för en bitcoin. Sedan dess har valutan dalat …
Bitcoin rasar – varning för kryptovinter
Bitcoin har fallit kraftigt under de senaste veckorna. Kryptovalutan har tappat 40 procent sedan toppnoteringen i oktober, och flera analytiker varnar nu för att det värsta kan vara kvar. Clem Chambers, senior skribent på Forbes har tidigare förutspådde bitcoins topp 2024. Han menar att kryptomarknaden nu äntligen gått in i den kraschfas han länge varnat …
Bitcoin tappar ett års ökning: "Botten kan ligga lägre"
Bitcoin faller mot 76 000 dollar efter helgens kraftiga ras. Under lördagen och söndagen pressade säljare ned kursen till den lägsta nivån sedan april förra året och marknaden fortsätter att minska sin exponering mot risk. Fallet innebär den fjärde månaden i rad med nedgångar. Rörelsen tog fart när president Donald Trump nominerade Kevin Warsh till ny …
”Kanske den bästa någonsin”: Trump nominerar ny Fed-chef
President Donald Trump meddelade på fredagen att han nominerar Kevin Warsh som ny ordförande för den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Kevin Warsh ska ersätta Jerome Powell, vars relation med presidenten varit turbulent sedan 2018. ”Jag har känt Kevin under lång tid och tvivlar inte på att han kommer att gå till historien som en av …
Ministrarna ska diskutera frågan under ett planerat möte den 16 februari visar dokument som Reuters tagit del av.
Underlaget, som tagits fram av EU-kommissionen, presenteras i en tid då den globala ekonomin skakas av handelsspänningar, tvivel kring dollarns roll som säker tillflyktsort och snabb innovation inom betalningsteknologier.
Frihandeln som EU:s strategiska svar
EU driver just nu flera omfattande frihandelsavtal med Sydamerika och Indien i fokus samtidigt som motståndet växer, både internt och externt. I takt med
En starkare valuta leder till ett starkare Europa
Euron används idag av 21 av EU:s 27 medlemsländer och är världens näst största reservvaluta efter den amerikanska dollarn. Euron står för omkring 20 procent av globala valutareserver, jämfört med dollarns 60-procentsandel.
Enligt kommissionen skulle en starkare position för euron bidra till global finansiell stabilitet, stärka EU:s förmåga att stå upp för sina värderingar och hjälpa till att implementera unionens sanktionspolitik effektivt.
Missa inte: Bitcoin rasar: Så mycket har du förlorat om du köpte i oktober. Realtid
Det skulle också skydda ekonomin från externt tryck och sänka finansieringskostnader för företag.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Stablecoins domineras av dollar
EU-regeringarna uppmanas att se över möjligheten att ge ut euro-denominerade digitala tillgångar som stablecoins, tokeniserade insättningar och digitala centralbanksvalutor.
Euro-denominerade instrument står för mindre än en procent av den snabbt växande stablecoin-marknaden, som domineras helt av dollar-baserade tillgångar.
Läs även: ”För stark” euro – inflationen fortsatt nedåt. Dagens PS
Detta skapar en risk för att kapital från Europa flödar till USA och driver upp efterfrågan på amerikanska tillgångar på bekostnad av europeiska.
Banker utvecklar stablecoin
Flera stora europeiska banker, däribland CaixaBank, ING, BNP Paribas och UniCredit, har också gått samman för att utveckla en euro-denominerad stablecoin genom konsortiet Qivalis, skriver Euromoney.
Missa inte: EU vill lagstifta snabbare – kan vara hot mot demokratin. Realtid
Projektet, som följer EU:s MiCA-reglering, siktar på att lansera sin stablecoin under andra halvåret 2026.
Enligt analysföretaget S&P Global Ratings väntas marknaden för euro-stablecoins växa från 650 miljoner euro till 1,1 miljarder euro år 2030, drivet främst av tokenisering av verkliga tillgångar snarare än betalningar, rapporterar DLNews.
Mer gemensam skuld efterfrågas
Kommissionen föreslår också att EU-regeringarna bör fördjupa marknaden för euro-denominerad skuld genom EU-utgivning för att gemensamt finansiera gemensamma projekt med ett tydligt EU-mervärde.
Läs även: Vill du ha Europas högsta lön? Då är det hit du ska. Dagens PS
För närvarande uppgår utestående gemensam EU-skuld från olika EU-institutioner till runt 1 biljon euro. Jämfört med cirka 27 biljoner dollar i amerikansk skuld.
Detta gör EU-skulden betydligt mindre likvid och mindre attraktiv för stora investerare.
Marknaderna är ivriga att se mer utgivning av gemensam EU-skuld med trippel A-rating, men Tyskland och vissa andra nordeuropeiska länder är tveksamma till, eller rent av motståndare till förslaget.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.