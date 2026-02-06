06 feb. 2026

EU planerar offensiv mot dollarn med stablecoins och gemensam skuld

En stablecoin för Europa ska diskuteras av EU:s finansministrar. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Eurozonens finansministrar ska diskutera hur eurons globala roll kan stärkas genom utgivning av euro-denominerade stablecoins och mer gemensam EU-skuld.

Ministrarna ska diskutera frågan under ett planerat möte den 16 februari visar dokument som Reuters tagit del av.

Underlaget, som tagits fram av EU-kommissionen, presenteras i en tid då den globala ekonomin skakas av handelsspänningar, tvivel kring dollarns roll som säker tillflyktsort och snabb innovation inom betalningsteknologier.

Frihandeln som EU:s strategiska svar

EU driver just nu flera omfattande frihandelsavtal med Sydamerika och Indien i fokus samtidigt som motståndet växer, både internt och externt. I takt med

En starkare valuta leder till ett starkare Europa

Euron används idag av 21 av EU:s 27 medlemsländer och är världens näst största reservvaluta efter den amerikanska dollarn. Euron står för omkring 20 procent av globala valutareserver, jämfört med dollarns 60-procentsandel.

Enligt kommissionen skulle en starkare position för euron bidra till global finansiell stabilitet, stärka EU:s förmåga att stå upp för sina värderingar och hjälpa till att implementera unionens sanktionspolitik effektivt.

Det skulle också skydda ekonomin från externt tryck och sänka finansieringskostnader för företag.

Stablecoins domineras av dollar

EU-regeringarna uppmanas att se över möjligheten att ge ut euro-denominerade digitala tillgångar som stablecoins, tokeniserade insättningar och digitala centralbanksvalutor.

Euro-denominerade instrument står för mindre än en procent av den snabbt växande stablecoin-marknaden, som domineras helt av dollar-baserade tillgångar.

Detta skapar en risk för att kapital från Europa flödar till USA och driver upp efterfrågan på amerikanska tillgångar på bekostnad av europeiska.

Banker utvecklar stablecoin

Flera stora europeiska banker, däribland CaixaBank, ING, BNP Paribas och UniCredit, har också gått samman för att utveckla en euro-denominerad stablecoin genom konsortiet Qivalis, skriver Euromoney.

Projektet, som följer EU:s MiCA-reglering, siktar på att lansera sin stablecoin under andra halvåret 2026.

Enligt analysföretaget S&P Global Ratings väntas marknaden för euro-stablecoins växa från 650 miljoner euro till 1,1 miljarder euro år 2030, drivet främst av tokenisering av verkliga tillgångar snarare än betalningar, rapporterar DLNews.

Mer gemensam skuld efterfrågas

Kommissionen föreslår också att EU-regeringarna bör fördjupa marknaden för euro-denominerad skuld genom EU-utgivning för att gemensamt finansiera gemensamma projekt med ett tydligt EU-mervärde.

För närvarande uppgår utestående gemensam EU-skuld från olika EU-institutioner till runt 1 biljon euro. Jämfört med cirka 27 biljoner dollar i amerikansk skuld.

Detta gör EU-skulden betydligt mindre likvid och mindre attraktiv för stora investerare.

Marknaderna är ivriga att se mer utgivning av gemensam EU-skuld med trippel A-rating, men Tyskland och vissa andra nordeuropeiska länder är tveksamma till, eller rent av motståndare till förslaget.

DollarEUEuroEuropaStablecoin
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

