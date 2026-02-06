EU planerar offensiv mot dollarn med stablecoins och gemensam skuld

Ministrarna ska diskutera frågan under ett planerat möte den 16 februari visar dokument som Reuters tagit del av.

Underlaget, som tagits fram av EU-kommissionen, presenteras i en tid då den globala ekonomin skakas av handelsspänningar, tvivel kring dollarns roll som säker tillflyktsort och snabb innovation inom betalningsteknologier.

En starkare valuta leder till ett starkare Europa

Euron används idag av 21 av EU:s 27 medlemsländer och är världens näst största reservvaluta efter den amerikanska dollarn. Euron står för omkring 20 procent av globala valutareserver, jämfört med dollarns 60-procentsandel.

Enligt kommissionen skulle en starkare position för euron bidra till global finansiell stabilitet, stärka EU:s förmåga att stå upp för sina värderingar och hjälpa till att implementera unionens sanktionspolitik effektivt.

Det skulle också skydda ekonomin från externt tryck och sänka finansieringskostnader för företag.