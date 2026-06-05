Bankjättarna slår tillbaka mot kryptomarknaden

JPMorgan, Citi, Bank of America och Wells Fargo planerar att lansera ett gemensamt nätverk för tokeniserade insättningar under första halvåret 2027.



Satsningen är ett direkt svar på den växande konkurrensen från kryptoföretag som vill ta en större del av betalningsmarknaden.



Nätverket ska drivas av Clearing House, som ägs av de stora bankerna. Organisationen är en amerikansk betalningsoperatör som driver flera av landets centrala betalningssystem.

”Det här är ett stort steg för bankerna”, säger vd:n David Watson. Han beskriver framtiden för betalningar som ”radikalt annorlunda”.

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Nytt system med tokeniserade bankinsättningar

Bankerna vill med satsningen skapa ett system där vanliga bankpengar kan representeras i digital form och flyttas direkt via ett blockkedjebaserat nätverk, rapporterar The Wall Street Journal.



Det handlar om traditionella insättningar som representeras som digitala tokens, vilket gör att betalningar kan avvecklas omedelbart och dygnet runt, men fortfarande omfattas av samma reglering och kreditrisk som ett vanligt konto.



För bankerna innebär detta att de kan erbjuda blockkedjebaserade betalningar utan att lämna det reglerade banksystemet.

Ska hålla kvar insättningar i banksystemet

Bankerna ser stablecoins som en potentiell utmaning för sina betalnings- och insättningsaffärer. Tokeniserade insättningar blir därför ett strategiskt motdrag som kombinerar kryptons hastighet med bankernas regelverk.

Till skillnad från stablecoins, som normalt ges ut av privata företag som kryptobolag, representerar tokeniserade insättningar pengar som redan finns på vanliga bankkonton och omfattas av samma bankreglering.



Shahmir Khaliq, chef för tjänster på Citi, beskriver satsningen som ”ytterligare ett steg som cementerar bankernas roll i finanssystemet”.

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Storföretag väntas bli först ut

Clearing House räknar med att multinationella bolag blir de första användarna. De väntas använda nätverket för att effektivisera treasury‑flöden, hantera likviditet i realtid och genomföra snabbare gränsöverskridande betalningar.



Bank of Americas betalningschef Mark Monaco säger att efterfrågan ännu är begränsad, men att bankerna vill vara redo.

”Med all ny teknik tar det tid innan adoptionen kommer”, säger han.

JPMorgan går före

JPMorgan har redan ett eget tokensystem, JPM Coin, som används för interna betalningar. Banken har även lanserat en deposit token på Base, en publik blockkedja kopplad till Coinbase, men den är än så länge begränsad till institutionella kunder.



Bankerna har tidigare övervägt ett gemensamt stablecoin‑projekt, men valde i stället att fokusera på tokeniserade insättningar. Stablecoins kan ändå bli aktuella längre fram om efterfrågan ökar.