Ryssland balanserar på randen av en bankkris samtidigt som en av landets mäktigaste oligarker målar upp mörka framtidsscenarier för landet, inklusive risken att president Vladimir Putin griper till kärnvapen om kriget går i baklås.
Rysslands ekonomi: En "illusion" på väg att spricka
Enligt en europeisk underrättelserapport som Reuters tagit del av riskerar Ryssland en ”explosiv” bankkris eftersom landets banker fått bära en allt större del av bördan för krigsekonomin.
Rapporten, som färdigställdes i juni inför EU:s 21:a sanktionspaket, varnar för att försämrade lån och växande skuldsättning hos hushållen skapar en situation som kan utlösas av nya sanktioner mot banksektorn.
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Rapporten menar att uppskattningsvis 10 procent av företagslånen är osäkra, en kraftig ökning sedan 2024, medan andelen nödlidande lån hos vissa storbanker nått så högt som 15 procent. Mer än 500 000 ryssar gick i personlig konkurs under 2025, en ökning med nästan en tredjedel, samtidigt som statliga program uppmuntrat över 13 miljoner ryssar att ta minst tre lån samtidigt.
Rysslands centralbank har tonat ned riskerna för en större bankkris, och vice centralbankschef Filipp Gabunia sade nyligen att sårbarheterna i finanssektorn inte är kritiska.
Statskassan pressas – pensioner i farozonen
Den ryska statsbudgetens underskott hade vid utgången av maj svällt till 6 biljoner rubel (83 miljarder dollar), mer än dubbelt så mycket som vid samma tidpunkt 2025, skriver Fortune.
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Finansministeriet förbereder nu lagstiftning som skulle ge staten tillgång till 40 miljarder dollar i pensionssparande hos privata fonder, samtidigt som ledaren för Rysslands kommunistparti föreslagit att 130 biljoner rubel på bankkonton bör ”mobiliseras” för att täcka krigskostnaderna.
Mörka scenarier från Putins krets
Oron för Rysslands framtid delas av personer i president Putins närmaste krets. Andrei Melnitjenko, känd som Rysslands ”kol- och gödselkung” och en av landets mest inflytelserika entreprenörer, säger i en intervju med The Economist att Ryssland nått en ”återvändsgränd” i kriget mot Ukraina.
Melnitjenko varnar för att Putin i värsta fall kan ta till kärnvapen om han känner sig trängd.
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Oligarken, vars företag finns på västs sanktionslista, målar upp fyra möjliga framtidsscenarier för Ryssland, från att bli en förödmjukad vasallstat till västvärlden, en marionettstat åt Kina, ett land i kaos i ett inbördeskrig mellan krigsherrar, eller en isolerad eremitstat i stil med Nordkorea.
Anton Gerasjtjenko, tidigare biträdande inrikesminister i Ukraina, avfärdar uttalandena som Kremlpropaganda och menar att Melnitjenko för fram budskap som Moskva inte vill uttala officiellt.