Rysslands ekonomi: En "illusion" på väg att spricka

Enligt en europeisk underrättelserapport som Reuters tagit del av riskerar Ryssland en ”explosiv” bankkris eftersom landets banker fått bära en allt större del av bördan för krigsekonomin.

Rapporten, som färdigställdes i juni inför EU:s 21:a sanktionspaket, varnar för att försämrade lån och växande skuldsättning hos hushållen skapar en situation som kan utlösas av nya sanktioner mot banksektorn.

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Rapporten menar att uppskattningsvis 10 procent av företagslånen är osäkra, en kraftig ökning sedan 2024, medan andelen nödlidande lån hos vissa storbanker nått så högt som 15 procent. Mer än 500 000 ryssar gick i personlig konkurs under 2025, en ökning med nästan en tredjedel, samtidigt som statliga program uppmuntrat över 13 miljoner ryssar att ta minst tre lån samtidigt.

Rysslands centralbank har tonat ned riskerna för en större bankkris, och vice centralbankschef Filipp Gabunia sade nyligen att sårbarheterna i finanssektorn inte är kritiska.

Statskassan pressas – pensioner i farozonen

Den ryska statsbudgetens underskott hade vid utgången av maj svällt till 6 biljoner rubel (83 miljarder dollar), mer än dubbelt så mycket som vid samma tidpunkt 2025, skriver Fortune.

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Finansministeriet förbereder nu lagstiftning som skulle ge staten tillgång till 40 miljarder dollar i pensionssparande hos privata fonder, samtidigt som ledaren för Rysslands kommunistparti föreslagit att 130 biljoner rubel på bankkonton bör ”mobiliseras” för att täcka krigskostnaderna.