Ny maktlista: Här är fintechbranschens största vinnare

Det framgår när affärskanalen CNBC tillsammans med analysföretaget Statista den 22 juli publicerade den fjärde upplagan av listan World’s Top Fintech Companies, som lyfter fram de 500 främsta bolagen i branschen.

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Bakgrunden är en sektor i stark form. Med hänvisning till McKinsey-rapporten ”The next age of fintech” uppger CNBC att fintechmarknaden genererade 650 miljarder dollar i intäkter under 2025, en ökning med 21 procent jämfört med året innan.

Det är långt över de 6 procents årliga tillväxt som noteras för den bredare finanssektorn, värderad till 15 biljoner dollar.

Återhämtning på börsen

Enligt rapporten skedde också en återhämtning på börserna med 31 uppmärksammade fintechnoteringar under året, vilket tog det samlade börsvärdet för noterade fintechbolag till rekordhöga 850 miljarder dollar.

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Utmanarbankerna på listan har utvecklats till fullt licensierade verksamheter, hur företagsmjukvara spridit sig horisontellt för att modernisera etablerade aktörer, och hur blockkedjeteknik blivit institutionaliserad.

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Samtidigt formar AI de system som övervakar, verifierar och flyttar pengar, en trend som enligt kanalen drivs på av autonoma AI-agenter och kräver ny infrastruktur för att hålla bolagen säkra och regelefterlevande.