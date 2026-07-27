Den globala fintechsektorn har gått in i en mognadsfas där bolagens vinnare i allt högre grad definieras av skala, lönsamhet och regulatorisk mognad snarare än av snabb tillväxt.
Ny maktlista: Här är fintechbranschens största vinnare
Det framgår när affärskanalen CNBC tillsammans med analysföretaget Statista den 22 juli publicerade den fjärde upplagan av listan World’s Top Fintech Companies, som lyfter fram de 500 främsta bolagen i branschen.
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Bakgrunden är en sektor i stark form. Med hänvisning till McKinsey-rapporten ”The next age of fintech” uppger CNBC att fintechmarknaden genererade 650 miljarder dollar i intäkter under 2025, en ökning med 21 procent jämfört med året innan.
Det är långt över de 6 procents årliga tillväxt som noteras för den bredare finanssektorn, värderad till 15 biljoner dollar.
Återhämtning på börsen
Enligt rapporten skedde också en återhämtning på börserna med 31 uppmärksammade fintechnoteringar under året, vilket tog det samlade börsvärdet för noterade fintechbolag till rekordhöga 850 miljarder dollar.
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Utmanarbankerna på listan har utvecklats till fullt licensierade verksamheter, hur företagsmjukvara spridit sig horisontellt för att modernisera etablerade aktörer, och hur blockkedjeteknik blivit institutionaliserad.
Samtidigt formar AI de system som övervakar, verifierar och flyttar pengar, en trend som enligt kanalen drivs på av autonoma AI-agenter och kräver ny infrastruktur för att hålla bolagen säkra och regelefterlevande.
Betalningar störst – regtech nykomling
Urvalet bygger på ett betygssystem från Statista, som utvärderat 3 500 bolag utifrån mer än 25 000 datapunkter, bland annat intäktstillväxt och antal anställda.
De 500 utvalda bolagen har huvudkontor i 55 länder och territorier och presenteras i bokstavsordning inom varje segment, inte som en rangordnad lista.
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Betalningar är fortsatt den största kategorin med 115 bolag, motsvarande 23 procent.
Betalningsbolagen har flyttat fokus från kassalösningar till att förflytta pengar i realtid över gränserna. Wealth technology behåller andraplatsen med 75 bolag (15 procent), medan enterprise fintech och alternativ finansiering delar tredjeplatsen med 60 bolag vardera (12 procent).
Insurtech och neobanking omfattar 55 bolag var (11 procent). Minst är digital assets och det nya segmentet regtech med 40 bolag vardera (8 procent). Att regtech, bolag som hjälper andra att klara regelkrav, blivit en egen kategori beskriver CNBC som ett symptom på en mognande bransch.
USA dominerar, London störst bland städerna
Geografiskt domineras listan av USA, som står för runt 42 procent av bolagen, följt av Storbritannien med 13 procent.
Indien tar tredjeplatsen med 27 bolag och Singapore fjärde med 25. de två har bytt plats jämfört med förra årets upplaga. Bland städerna leder London med 64 bolag, före New York med 50 och San Francisco med runt 7 procent.