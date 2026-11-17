Riskerna med AI gäller inte längre bara högt värderade teknikaktier. Nu pekar ECB också på rekordstor upplåning, svårgenomlysta finansieringsupplägg och en kamp med staterna om kapitalet.
ECB varnar: AI-boomen sprider risker i hela finanssystemet
Varningen kom från ECB:s vice ordförande Boris Vujčić när han talade på Frankfurt Euro Finance Week den 16 november.
Han lyfte fram två risker som har vuxit mest jämfört med för ett år sedan: artificiell intelligens och marknaderna för statsobligationer. AI-risken har också ändrat karaktär.
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Enligt Vujčić handlar det inte längre främst om ansträngda aktievärderingar. Nu rör det sig om flera saker samtidigt. Finansieringen flyttar från aktiemarknaden till skuldmarknaden, exponeringarna blir mer koncentrerade, AI används snabbare och cyberattackerna blir fler.
Talet hölls två dagar innan ECB publicerar sin halvårsvisa rapport om finansiell stabilitet, Financial Stability Review.
Rekordlån för datacenter
De stora moln- och AI-infrastrukturbolagen har i år gett ut skuld i rekordvolymer. ECB räknar med att de stora amerikanska teknikbolagens samlade investeringar når 5 500 miljarder dollar fram till 2030.
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Bolagen finansierar sig också allt oftare utanför balansräkningen och genom cirkulära upplägg. Chiptillverkare och molnleverantörer investerar i AI-labb, som sedan lovar att köpa deras hårdvara och tjänster. Realtid har tidigare skrivit om hur leverantörer och kunder i praktiken finansierar varandras expansion.
Även på aktiemarknaden syns tecken på överhettning. Börsnoteringarna är på väg att bli större än vid it-bubblans topp, mätt i förhållande till USA:s BNP. Enligt Vujčić har sådana toppar historiskt ofta sammanfallit med börstoppar. Dagens värderingar bygger på mycket stark förväntad vinsttillväxt, och de förväntningarna är högst osäkra.
Konkurrerar med staterna om kapitalet
En ny del i ECB:s analys är att AI-bolagens upplåning kan konkurrera med staternas. Det kan höja finansieringskostnaderna eller tränga undan andra investeringar.
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Det sker när statsskuldsmarknaderna redan är pressade. Hög skuldsättning i flera euroländer och andra stora ekonomier har drivit upp de långa räntorna kraftigt. Högt skuldsatta länder får det svårt med dyrare lån och svag tillväxtpotential. ECB noterar också att stora japanska investerare kan minska sina innehav av euroländernas statsobligationer om de japanska räntorna stiger.
Private credit och fonder exponerade
Riskerna har också spridit sig utanför bankerna. Private credit och private equity finansierar i allt högre grad AI-infrastruktur. Det väcker oro för hög belåning, bristande insyn och kopplingar till banker och försäkringsbolag.
Investeringsfonder har ökat sin AI-exponering i både aktier och obligationer. En snabb omvärdering skulle kunna leda till stora uttag, tvångsförsäljningar och förstärkt stress på marknaden.
Vujčić varnar för att riskerna kring AI, statsskulder och icke-bankerna kan slå till samtidigt. Då kan förluster och likviditetsproblem spridas mellan marknaderna.
Till detta kommer cyberhotet. Mer kapabel och självgående AI gör attackerna snabbare och mer sofistikerade. Att så många är beroende av ett fåtal IT-leverantörer pekas ut som en ny sårbarhet, och ECB:s banktillsyn har bett bankerna stärka sitt cyberförsvar.
Bankerna står starka
Bankerna beskrivs som välkapitaliserade och lönsamma. När det gäller icke-bankerna är bilden mer splittrad. Där är verktygen för att hantera systemrisker fortfarande begränsade, enligt Vujčić.
ECB vill att fonders uttagsvillkor bättre ska matcha hur likvida tillgångarna är. Banken vill också se skarpare likviditetsbuffertar för penningmarknadsfonder och överväger hävstångsgränser för hedgefonder.
Växande kör av varningar
ECB har varnat för AI-riskerna flera gånger i höst. ECB:s ordförande Christine Lagarde sa i ett tal i oktober att AI:s framväxt sätter tillsynsmyndigheternas förmåga att övervaka risker på prov, rapporterar Brussels Times.
I augusti skrev ECB-ekonomer i ett blogginlägg att ett AI-fall i USA inte skulle förbli ett amerikanskt problem, skriver Cybernews. Enligt ECB:s beräkningar har hushållen i euroområdet omkring 440 miljarder euro exponerade mot amerikanska teknikaktier skriver Dagens PS.
Flera bedömare har länge pekat på att data liknar en bubbla i sen fas.