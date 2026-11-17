Varningen kom från ECB:s vice ordförande Boris Vujčić när han talade på Frankfurt Euro Finance Week den 16 november.

Han lyfte fram två risker som har vuxit mest jämfört med för ett år sedan: artificiell intelligens och marknaderna för statsobligationer. AI-risken har också ändrat karaktär.

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Enligt Vujčić handlar det inte längre främst om ansträngda aktievärderingar. Nu rör det sig om flera saker samtidigt. Finansieringen flyttar från aktiemarknaden till skuldmarknaden, exponeringarna blir mer koncentrerade, AI används snabbare och cyberattackerna blir fler.

Talet hölls två dagar innan ECB publicerar sin halvårsvisa rapport om finansiell stabilitet, Financial Stability Review.

Rekordlån för datacenter

De stora moln- och AI-infrastrukturbolagen har i år gett ut skuld i rekordvolymer. ECB räknar med att de stora amerikanska teknikbolagens samlade investeringar når 5 500 miljarder dollar fram till 2030.

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Bolagen finansierar sig också allt oftare utanför balansräkningen och genom cirkulära upplägg. Chiptillverkare och molnleverantörer investerar i AI-labb, som sedan lovar att köpa deras hårdvara och tjänster. Realtid har tidigare skrivit om hur leverantörer och kunder i praktiken finansierar varandras expansion.

Även på aktiemarknaden syns tecken på överhettning. Börsnoteringarna är på väg att bli större än vid it-bubblans topp, mätt i förhållande till USA:s BNP. Enligt Vujčić har sådana toppar historiskt ofta sammanfallit med börstoppar. Dagens värderingar bygger på mycket stark förväntad vinsttillväxt, och de förväntningarna är högst osäkra.