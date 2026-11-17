Brittiska Serious Fraud Office (SFO) meddelade på måndagen att åtta personer åtalas efter utredningen om London Capital & Finance. Bolaget låg i Tunbridge Wells i sydöstra England och sålde så kallade minibonds till privatsparare.

LCF lockade med hög avkastning men kollapsade 2019. Enligt SFO förlorade fler än 11 200 investerare uppskattningsvis 251 miljoner pund, vilket motsvarar drygt tre miljarder kronor.

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Sex av de åtalade misstänks för konspiration till bedrägeri. En av dem är Michael Andrew Thomson, även känd som Andy Thomson. Han var vd för LCF när bolaget gick omkull.

Samma brott gäller Simon Hume-Kendall, Elten Barker, Paul Careless, Robert Sedgwick och John Russell-Murphy. Helen Hume-Kendall åtalas för att ha dolt brottsvinster.

Den åttonde personen har inte namngetts och åtalas för konspiration till bedrägeri samt för brott mot ett förbud att vara styrelseledamot. Enligt SFO väntas personens advokater begära anonymitet vid den första förhandlingen.

Alla åtta ska inställa sig vid Westminster Magistrates’ Court den 7 december.

”Tusentals investerare trodde att en investering i London Capital & Finance skulle ge hög avkastning, i stället förlorade de över 250 miljoner pund”, säger Emma Isaac, avdelningschef på SFO, i en kommentar.

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Hon beskriver åtalen som ett betydande steg i utredningen.

Utredningen inleddes 2019

SFO inledde utredningen i mars 2019. Fyra personer greps i Kent och Sussex den månaden och ytterligare en i juni. Alla släpptes i väntan på fortsatt utredning, och sedan dröjde det mer än sju år innan åtal väcktes.

Utredningen gäller investeringar som såldes till allmänheten mellan 2013 och 2018. Till en början gick försäljningen via bolaget Sales Aid Finance (England), som bytte namn till London Capital & Finance 2015.

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Parallellt har förvaltarna i bolagets konkurs drivit en civilrättslig process. I november 2024 kom High Court med sin dom. Domaren Mr Justice Miles kallade där LCF för ett Ponzi-upplägg, alltså ett pyramidspel, enligt Law360.

SFO har tidigare drivit uppmärksammade bedrägerifall, bland annat det med svensk koppling där Weavering Capital-grundaren Magnus Peterson fick 13 års fängelse.