Beslutet gäller Revolut Bank UAB. Det är den litauiska enhet som Revolut bedriver sin bankverksamhet i EU genom, och i Italien sker det via en lokal filial. Avdelningen för förebyggande åtgärder vid tribunalen i Milano biföll på måndagen en begäran från åklagaren Paolo Storari, rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Utredningen har skötts av finanspolisen Guardia di Finanza.

Två förvaltare, Ilaria Ramoni och Piero Antonio Capitini, ska nu arbeta sida vid sida med bankens ledning. De får rätt till insyn och att delta i och granska verksamheten. Nästa förhandling hålls den 25 februari.

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Förvaltningen gäller bara den italienska verksamheten. Revolut är inte misstänkt för brott, och domstolen har inte funnit något uppsåt hos banken eller dess chefer. Däremot anser domstolen att banken av oaktsamhet har underlättat penningtvätt.

265 rapporter – men ingen från Revolut

I det 39 sidor långa beslutet, som Reuters har tagit del av, konstaterar domstolen att 24 personer har använt bankens konton för att dölja finansiella flöden på 41,9 miljoner euro mellan 2021 och 2026. Personerna är antingen under utredning eller redan dömda. Guardia di Finanza har kartlagt överföringar, undanhållande och omdirigering av kapital på totalt 76,5 miljoner euro, enligt ANSA.

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Andra banker lämnade 265 rapporter om misstänkta transaktioner som gällde samma 24 personer. Revolut lämnade ingen.

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En inspektion hittade dessutom över en miljon överträdelser som rör kundkännedom, lagring av uppgifter och uteblivna rapporter om misstänkta transaktioner. Domstolen pekar på ”allvarliga brister” i bankens system mot penningtvätt och beskriver bristerna som en ”stabil förvaltningsmodell”, inte som enstaka misstag.