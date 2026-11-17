En domstol i Milano ställer Revoluts italienska verksamhet under rättslig förvaltning i ett år. Enligt domstolen har personer med maffiakopplingar kunnat flytta tiotals miljoner euro genom banken, och Revolut rapporterade inte en enda misstänkt transaktion.
Maffiapengar genom Revolut – banken sätts under domstolskontroll
Beslutet gäller Revolut Bank UAB. Det är den litauiska enhet som Revolut bedriver sin bankverksamhet i EU genom, och i Italien sker det via en lokal filial. Avdelningen för förebyggande åtgärder vid tribunalen i Milano biföll på måndagen en begäran från åklagaren Paolo Storari, rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Utredningen har skötts av finanspolisen Guardia di Finanza.
Två förvaltare, Ilaria Ramoni och Piero Antonio Capitini, ska nu arbeta sida vid sida med bankens ledning. De får rätt till insyn och att delta i och granska verksamheten. Nästa förhandling hålls den 25 februari.
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Förvaltningen gäller bara den italienska verksamheten. Revolut är inte misstänkt för brott, och domstolen har inte funnit något uppsåt hos banken eller dess chefer. Däremot anser domstolen att banken av oaktsamhet har underlättat penningtvätt.
265 rapporter – men ingen från Revolut
I det 39 sidor långa beslutet, som Reuters har tagit del av, konstaterar domstolen att 24 personer har använt bankens konton för att dölja finansiella flöden på 41,9 miljoner euro mellan 2021 och 2026. Personerna är antingen under utredning eller redan dömda. Guardia di Finanza har kartlagt överföringar, undanhållande och omdirigering av kapital på totalt 76,5 miljoner euro, enligt ANSA.
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Andra banker lämnade 265 rapporter om misstänkta transaktioner som gällde samma 24 personer. Revolut lämnade ingen.
En inspektion hittade dessutom över en miljon överträdelser som rör kundkännedom, lagring av uppgifter och uteblivna rapporter om misstänkta transaktioner. Domstolen pekar på ”allvarliga brister” i bankens system mot penningtvätt och beskriver bristerna som en ”stabil förvaltningsmodell”, inte som enstaka misstag.
Kopplingar till ’ndrangheta
Samtliga personer bor i Milanoområdet och är misstänkta eller dömda för brott där maffiakoppling räknas som försvårande omständighet. En av dem är entreprenören Maurizio Ponzoni, som enligt ANSA ska ha gjort affärer med Vincenzo Rispoli, beskriven som en av de tyngsta ’ndrangheta-bossarna i Lombardiet.
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En annan är IT-experten Nunzio Samuele Calamucci, som greps 2024 i den så kallade Equalize-härvan om olovliga intrång i databaser. Utredarna pekar också på bolag med kopplingar till ’ndrangheta-klanen Greco, som är inblandad i narkotika- och vapenhandel. En del av pengarna ska ha placerats i kryptovalutor.
I en separat utredning om skattebedrägeri har utredarna dessutom hittat över 4,6 miljoner euro som passerat Revolut-konton mellan 2023 och 2025.
Revolut: Kunderna påverkas inte
Revolut skriver att banken har noterat domstolens beslut och kommer att samarbeta fullt ut med de italienska myndigheterna. Enligt banken fungerar tjänsterna för privat- och företagskunder i Italien som vanligt.
Det är en stor marknad för Revolut. Enligt ANSA har banken över fem miljoner kunder i Italien, av omkring 50 miljoner i hela världen. Revolut öppnade kontor i Milano för ett par år sedan.
Inte första smällen
Det är inte första gången Revoluts kontroller mot penningtvätt kritiseras. I april 2025 fick banken böter på 3,5 miljoner euro av Litauens centralbank för brister i hur den övervakade kundrelationer och transaktioner, skriver Finex. Det var den största bot som centralbanken någonsin delat ut.
Samtidigt har Revolut vuxit snabbt. Bolaget har utklassat storbankerna i tillväxt och värderas till omkring 700 miljarder kronor.