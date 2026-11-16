IMF-chefen varnar: Världsekonomin står och balanserar på ett ben

Världsekonomin står på ett ben och det benet är artificiell intelligens.

Det varnar Internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva för.

Hon hänvisar till den växande koncentrationen av investeringar och ekonomisk tillväxt kring AI-sektorn.

”Kan leda till problem”

Minskat förtroende bland investerare riskerar att få konsekvenser för den finansiella stabiliteten, säger Georgieva i en intervju med CNBC vid Asean-toppmötet i Filippinerna.

”Vi har en världsekonomi som står på ett ben, ett AI-ben. Om det benet vinglar till kan det leda till problem med den finansiella stabiliteten”, varnar Georgieva.

En särskild anledning till oro är den så kallade cirkulära finansieringen mellan AI-bolag.

Det handlar om upplägg där investeringar i ett AI-företag i slutändan återvänder till investeraren genom exempelvis beställningar av produkter och tjänster.

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