Det råder ingen tvekan om att såväl investerare och bolag som politiker satsar hårt på AI-boomen. Enligt IMF gäller det att vara vaksam.
IMF-chefen varnar: Världsekonomin står och balanserar på ett ben
Världsekonomin står på ett ben och det benet är artificiell intelligens.
Det varnar Internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva för.
Hon hänvisar till den växande koncentrationen av investeringar och ekonomisk tillväxt kring AI-sektorn.
”Kan leda till problem”
Minskat förtroende bland investerare riskerar att få konsekvenser för den finansiella stabiliteten, säger Georgieva i en intervju med CNBC vid Asean-toppmötet i Filippinerna.
”Vi har en världsekonomi som står på ett ben, ett AI-ben. Om det benet vinglar till kan det leda till problem med den finansiella stabiliteten”, varnar Georgieva.
En särskild anledning till oro är den så kallade cirkulära finansieringen mellan AI-bolag.
Det handlar om upplägg där investeringar i ett AI-företag i slutändan återvänder till investeraren genom exempelvis beställningar av produkter och tjänster.
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Varnar för snabb ökning
Enligt IMF har denna typ av finansiering vuxit till drygt 1 000 miljarder dollar. Omkring två tredjedelar av beloppet finansieras med lån.
Georgieva beskriver inte omfattningen som särskilt stor i förhållande till världsekonomin, men varnar för den snabba ökningen.
Nvidia har en central roll i flera av dessa finansieringsupplägg genom sin position som finansiär av utbyggnaden av AI-infrastruktur.
Enligt UBS-analytikern Tim Arcuri skulle en reträtt från bolagets finansieringsåtaganden kunna dra bort minst 50 miljarder dollar ur systemet.
Varningen kommer samtidigt som AI-investeringarna har blivit en viktig drivkraft för världsekonomin.
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Tror på korrigering
I oktober höjde IMF sin prognos för den globala tillväxten 2026 till 3,1 procent, delvis med hänvisning till investeringarna i AI, enligt The Asian Banker.
Samtidigt finns en risk att investerarnas förväntningar har sprungit före teknikens faktiska resultat. Georgieva pekar på att höga värderingar kan behöva korrigeras.
IMF har tidigare varnat för att en besvikelse kring AI-utvecklingen i ett värsta scenario skulle kunna utlösa ett bredare börsfall.
Amerikanska aktier skulle då kunna falla med 20 procent under 2026, samtidigt som världens samlade produktion riskerar att bli 1,1 procent lägre än prognostiserat 2028.
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